Resident Evil Requiem будет работать в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду на PS5 Pro

В сообщении в японском блоге PlayStation директор игры Акифуми Наканиси рассказал о том, как Resident Evil Requiem будет работать на PlayStation 5 Pro.

Согласно сообщению, игра будет предлагать две настройки графики на самой мощной консоли Sony: с включённой трассировкой лучей она будет работать в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду; если трассировка отключена, те, у кого телевизор или монитор с высокой частотой обновления, смогут увеличить её до 120 кадров в секунду, хотя Наканиси уточняет, что средняя частота кадров будет около 90 кадров в секунду.

Лично меня больше всего поразила в PS5 Pro высокая частота кадров. Вы можете подумать: «Неужели разница настолько заметна?» Но когда падаешь обратно до 60 кадров в секунду, сразу чувствуешь некую нехватку. Это сложно объяснить, но количество информации на экране полностью меняет восприятие и правдоподобность игрового мира. Мы потратили много времени на оптимизацию.

Наканиси не уточнил производительность базовой PS5, хотя мы можем ожидать, что классические режимы «Качество» и «Производительность» будут работать со скоростью 60 кадров в секунду. Однако он подтвердил поддержку функций DualSense, включая тактильную обратную связь, адаптивные триггеры и встроенный динамик, призванный сделать процесс ещё более захватывающим.

В конце концов, я считаю, что Resident Evil должна быть страшной, чтобы по-настоящему работать, поэтому мы воспользовались функциями DualSense, чтобы усилить компонент ужасов. Например, когда вас одолевает зомби, он в конечном итоге вас кусает: мы усердно работали над тем, чтобы благодаря тактильной обратной связи вы могли чувствовать как хватку на руке, так и ощущение укуса в руках, держащих контроллер.



Конечно, усилие на спусковом крючке также меняется в зависимости от оружия благодаря адаптивным спусковым крючкам. При перезарядке срабатывает вибрация, а из микрофона контроллера раздаётся звук. Кроме того, в головоломках, где нужно вращать коробку с драгоценностями, ощущение звона драгоценностей внутри воспроизводится посредством вибраций и звуков, исходящих от контроллера, что делает игровой мир ещё более реалистичным и увеличивает погружение.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК.