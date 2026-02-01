Resident Evil Requiem будет страшнее Village, но до уровня RE7 не дотянет

Похоже, что седьмая часть серии игр Resident Evil стала для компании Capcom своеобразным «эталоном» насколько страшной может быть игра. В недавнем интервью Коси Наканиси, режиссер геймдиректор девятой части серии, отметил, что его Resident Evil Requiem будет еще страшнее, чем восьмая часть серии Resident Evil Village.
Впрочем, по его мнению, самой страшной игрой серии по-прежнему остается Resident Evil 7: Biohazard. Как он сам отметил, множество игроков остались крайне впечатлены тем, насколько пугающей оказалась 7-я часть, что и стало основной причиной, по которой Capcom приняла решение несколько «смягчить» уровень хоррора в 8-й и последующих частях франшизы.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК и консолях.
Так ни одна часть резидента никогда страшной и не была, нельзя кого-то напугать скримером который внезапно выпрыгивает это работает максимум 1 раз
Evil the within была страшнее резика.
опытного геймера могут напугать только цены на железо и женщины
Вазелин умеренно стласный
Да, семерка рил страшная
Пфффф подумаешь Итану руку отрезали бедняшка совсем ослаб блин.
И ему ещё ногу лопатой отрезали
Меня не пугала отрезанная рука Итана, а Джек, вот так
Village страшна всего в паре моментов в доме Бинивьетоо. И если уж на то пошло, то она страшнее Re7
Вам хоть и навтыкали клоунов, но я с вами соглашусь, дом Беневиенто страшный. Даже при прохождении в пятидесятый раз всегда волосы стынут в жилах от этого дома))) А вот деревню сравнить с седьмой не могу, ибо в седьмой резик почти не играл (дошел до гаража, где самоубился Джек и все. Хз, почему, так-то я фанат резиков.
Страшно только маленьким детям!!!!!!! Не совершеннолетним.
Что с камерой, будет возможность играть за Грейс без дурацкой камеры от первого лица?
Если бы тебе это было интересно узнать, ты б уже давно нашёл бы информацию, что в игре будут камеры от 1 и от 3 лица, которые можно будет менять в любой момент игры в настройках.
От первого лица будет
Ну правильно...В 7-ке атмосфера гнетущая,безысходность и неубиваемые враги(условно). У тут секция за Леона с "вертушками" и враги,как расходный материал - мрут пачками,зрелищно. В 7-ке убить врага - не конечная цель.Цель - выжить любой ценой,пережить очередную встречу с противником. А в Requiem убить,не только ради выживания,но и за ресурсы!
В 7ке цель - перерезать всю семью.
Разве не свалить? Собственно зои на сколько помню и инструктирует нас, в итоге на лодке и валим? :/
Ну если кто,так это понимает,не буду спорить... Для меня в 7-ке цель - спастись...
Вот в Вики вроде довольно близко к правде...
То есть вообще не страшный?
Седьмая часть вообще не страшная, однообразные боты в лице какой-то жижи. Доставляли только разочарование и смех от их скудности
Мы уже поняли, что разработчики снова сделали ставку на экшен, пожертвовав атмосферой. Это не сурвайвл хоррор, а Dead rising с бензопилами и морем крови.
Видимо, я так и не дождусь игру уровня RE7.
А 7 была страшной?Хоть одна игра в этой серии была страшной,если вам больше 10 лет?).
Ну, 7 наиболее близка к хоррору. В реально страшные игры я не играл, только если в вр.
Имеется в виду наверное атмосфера, которая навевает ужас)