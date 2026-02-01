Resident Evil Requiem будет страшнее Village, но до уровня RE7 не дотянет

Похоже, что седьмая часть серии игр Resident Evil стала для компании Capcom своеобразным «эталоном» насколько страшной может быть игра. В недавнем интервью Коси Наканиси, режиссер геймдиректор девятой части серии, отметил, что его Resident Evil Requiem будет еще страшнее, чем восьмая часть серии Resident Evil Village.

Впрочем, по его мнению, самой страшной игрой серии по-прежнему остается Resident Evil 7: Biohazard. Как он сам отметил, множество игроков остались крайне впечатлены тем, насколько пугающей оказалась 7-я часть, что и стало основной причиной, по которой Capcom приняла решение несколько «смягчить» уровень хоррора в 8-й и последующих частях франшизы.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК и консолях.