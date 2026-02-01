ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 648 оценок

Resident Evil Requiem будет страшнее Village, но до уровня RE7 не дотянет

Gruz_ Gruz_

Похоже, что седьмая часть серии игр Resident Evil стала для компании Capcom своеобразным «эталоном» насколько страшной может быть игра. В недавнем интервью Коси Наканиси, режиссер геймдиректор девятой части серии, отметил, что его Resident Evil Requiem будет еще страшнее, чем восьмая часть серии Resident Evil Village.

Впрочем, по его мнению, самой страшной игрой серии по-прежнему остается Resident Evil 7: Biohazard. Как он сам отметил, множество игроков остались крайне впечатлены тем, насколько пугающей оказалась 7-я часть, что и стало основной причиной, по которой Capcom приняла решение несколько «смягчить» уровень хоррора в 8-й и последующих частях франшизы.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля на ПК и консолях.

32
41
Комментарии:  41
agula98

Так ни одна часть резидента никогда страшной и не была, нельзя кого-то напугать скримером который внезапно выпрыгивает это работает максимум 1 раз

23
Беккер5443

Evil the within была страшнее резика.

5
IgnobleLorcan

опытного геймера могут напугать только цены на железо и женщины

4
K0t Felix Беккер5443

Вазелин умеренно стласный

K0t Felix

Да, семерка рил страшная

13
Беккер5443

Пфффф подумаешь Итану руку отрезали бедняшка совсем ослаб блин.

3
Гость_01 Беккер5443

И ему ещё ногу лопатой отрезали

K0t Felix Беккер5443

Меня не пугала отрезанная рука Итана, а Джек, вот так

1
Твоя Мaмкa

Village страшна всего в паре моментов в доме Бинивьетоо. И если уж на то пошло, то она страшнее Re7

7
Romanchek

Вам хоть и навтыкали клоунов, но я с вами соглашусь, дом Беневиенто страшный. Даже при прохождении в пятидесятый раз всегда волосы стынут в жилах от этого дома))) А вот деревню сравнить с седьмой не могу, ибо в седьмой резик почти не играл (дошел до гаража, где самоубился Джек и все. Хз, почему, так-то я фанат резиков.

AmbivalentHelio

Страшно только маленьким детям!!!!!!! Не совершеннолетним.

6
Kenn1y

Что с камерой, будет возможность играть за Грейс без дурацкой камеры от первого лица?

5
Otavek

Если бы тебе это было интересно узнать, ты б уже давно нашёл бы информацию, что в игре будут камеры от 1 и от 3 лица, которые можно будет менять в любой момент игры в настройках.

3
брaтанчик
1
Беккер5443

От первого лица будет

1
FumblingLysanias

Ну правильно...В 7-ке атмосфера гнетущая,безысходность и неубиваемые враги(условно). У тут секция за Леона с "вертушками" и враги,как расходный материал - мрут пачками,зрелищно. В 7-ке убить врага - не конечная цель.Цель - выжить любой ценой,пережить очередную встречу с противником. А в Requiem убить,не только ради выживания,но и за ресурсы!

4
Блоха В Сарафане

В 7ке цель - перерезать всю семью.

1
Антон Радикалушкин Блоха В Сарафане

Разве не свалить? Собственно зои на сколько помню и инструктирует нас, в итоге на лодке и валим? :/

FumblingLysanias Блоха В Сарафане

Ну если кто,так это понимает,не буду спорить... Для меня в 7-ке цель - спастись...

В отличие от предыдущих частей, представлявших собой боевики с большим количеством действия и стрельбы, игра рассматривается разработчиками как чистый survival horror в более камерных и клаустрофобических условиях. В отличие от предыдущих игр, главный герой Resident Evil 7 является обычным человеком, а не подобным Джеймсу Бонду супергероем-наемником -

Вот в Вики вроде довольно близко к правде...

человек3

То есть вообще не страшный?

3
Sgeh Eheh

Седьмая часть вообще не страшная, однообразные боты в лице какой-то жижи. Доставляли только разочарование и смех от их скудности

2
HerFinalBoss

Мы уже поняли, что разработчики снова сделали ставку на экшен, пожертвовав атмосферой. Это не сурвайвл хоррор, а Dead rising с бензопилами и морем крови.

Видимо, я так и не дождусь игру уровня RE7.

1
Babadzaki-San

А 7 была страшной?Хоть одна игра в этой серии была страшной,если вам больше 10 лет?).

1
Dark1994

Ну, 7 наиболее близка к хоррору. В реально страшные игры я не играл, только если в вр.

kolinmah

Имеется в виду наверное атмосфера, которая навевает ужас)

