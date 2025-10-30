ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 509 оценок

Resident Evil Requiem будет защищена Denuvo; Denuvo Anti-Cheat - под вопросом

AceTheKing AceTheKing

Сегодня компания Capcom открыла предзаказы на Resident Evil Requiem и обновила информацию об игре - в Steam появилась информация о том, что игра будет защищена Denuvo и Denuvo Anti-Cheat.

И если обычная Denuvo в игре от Capcom едва ли кого-то удивит, учитывая что все игры японского издателя последних лет всегда защищены данной защитой, то использование Denuvo Anti-Cheat для многих стало неприятной неожиданностью. Игроки не понимают зачем одиночной игре использовать античит систему с Kernel доступом к ядру.

На данный момент упоминание о Denuvo Anti-Cheat исчезло со страницы игры, но до конца не ясно что это было: банальная ошибка, решение Capcom отказаться от античита после недовольства пользователей или временное исправление, после чего информация об античите может вновь появиться на странице игры. Capcom пока что не давала никаких комментариев на этот счёт.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

QuiescentEldon
9
Палыч Роков

отличная новость, любители халявы идут лесом

7
Kot9lra street

считаю что 100 рублей это тоже халява

5
Feliskotta

Надо больше денувы. А то вдруг статтеров будет не достаточно много?))

4
Олег Шандер

А ну-ка, в какой из частей были статтеры в резике? Что за бред ты вообще пишешь?

5
ImpulsiveIsidoros Олег Шандер

в 4 и в деревне. В ремейках 2. 3 тоже были до снятия защиты

7
ZAUSA
Надо больше денувы. А то вдруг статтеров будет не достаточно много?))

А как Denuvo связана со статтерами?

2
Евгений Кондратенко

У Capcom все игры с Denuvo, так что ничего удивительного. Непонятно только нафига там античит? Издатели уже совсем с этими антипиратскими защитам рехнулись. Скоро наверное будут продавать только доступ к облаку, чтобы ты не смог файлы игры на свой комп скачать.

2
ImpulsiveIsidoros

шиза настигла. Скоро наверно и на консоли начнут ставить)

ilikeporsche
Непонятно только нафига там античит?

Слышал что на консолях читы продают как дополнения за денюжку. Видимо, это была попытка запретить читерить на ПК, чтобы и тут срубить бонус.

erkins007

Потому что это капком и она любит продавать в одиночных играх игровую валюту за реальные деньги

нитгитлистер

ну бл*ь.. .всё. пираты, расходимся....

1
ImpulsiveIsidoros

Да ладно?

My life is a game

ну пока так

ЧикаПанаЧикаТана

Ой прям удивили,а то то люди не дооадывались что там будет денува, онр ее вотвсе игры подряд пихают, как бы кто то не спиратил их игрульки ,жадные азиаты