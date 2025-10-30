Resident Evil Requiem будет защищена Denuvo; Denuvo Anti-Cheat - под вопросом

Сегодня компания Capcom открыла предзаказы на Resident Evil Requiem и обновила информацию об игре - в Steam появилась информация о том, что игра будет защищена Denuvo и Denuvo Anti-Cheat.

И если обычная Denuvo в игре от Capcom едва ли кого-то удивит, учитывая что все игры японского издателя последних лет всегда защищены данной защитой, то использование Denuvo Anti-Cheat для многих стало неприятной неожиданностью. Игроки не понимают зачем одиночной игре использовать античит систему с Kernel доступом к ядру.

На данный момент упоминание о Denuvo Anti-Cheat исчезло со страницы игры, но до конца не ясно что это было: банальная ошибка, решение Capcom отказаться от античита после недовольства пользователей или временное исправление, после чего информация об античите может вновь появиться на странице игры. Capcom пока что не давала никаких комментариев на этот счёт.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.