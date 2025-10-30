Resident Evil Requiem будет защищена Denuvo; Denuvo Anti-Cheat - под вопросом

Сегодня компания Capcom открыла предзаказы на Resident Evil Requiem и обновила информацию об игре - в Steam появилась информация о том, что игра будет защищена Denuvo и Denuvo Anti-Cheat.
И если обычная Denuvo в игре от Capcom едва ли кого-то удивит, учитывая что все игры японского издателя последних лет всегда защищены данной защитой, то использование Denuvo Anti-Cheat для многих стало неприятной неожиданностью. Игроки не понимают зачем одиночной игре использовать античит систему с Kernel доступом к ядру.
На данный момент упоминание о Denuvo Anti-Cheat исчезло со страницы игры, но до конца не ясно что это было: банальная ошибка, решение Capcom отказаться от античита после недовольства пользователей или временное исправление, после чего информация об античите может вновь появиться на странице игры. Capcom пока что не давала никаких комментариев на этот счёт.
Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
отличная новость, любители халявы идут лесом
считаю что 100 рублей это тоже халява
Надо больше денувы. А то вдруг статтеров будет не достаточно много?))
А ну-ка, в какой из частей были статтеры в резике? Что за бред ты вообще пишешь?
в 4 и в деревне. В ремейках 2. 3 тоже были до снятия защиты
А как Denuvo связана со статтерами?
У Capcom все игры с Denuvo, так что ничего удивительного. Непонятно только нафига там античит? Издатели уже совсем с этими антипиратскими защитам рехнулись. Скоро наверное будут продавать только доступ к облаку, чтобы ты не смог файлы игры на свой комп скачать.
шиза настигла. Скоро наверно и на консоли начнут ставить)
Слышал что на консолях читы продают как дополнения за денюжку. Видимо, это была попытка запретить читерить на ПК, чтобы и тут срубить бонус.
Потому что это капком и она любит продавать в одиночных играх игровую валюту за реальные деньги
ну бл*ь.. .всё. пираты, расходимся....
Да ладно?
ну пока так
Ой прям удивили,а то то люди не дооадывались что там будет денува, онр ее вотвсе игры подряд пихают, как бы кто то не спиратил их игрульки ,жадные азиаты