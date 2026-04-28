Resident Evil Requiem была масштабнее: Capcom объяснила, почему вырезала целую сюжетную главу

В процессе разработки Resident Evil Requiem команда Capcom приняла решение убрать одну из глав кампании — и это не случайность, а часть осознанной философии разработки. Об этом рассказали геймдиректор Акихиро Наканиси и продюсер Масато Кумазава.
По их словам, речь идёт не о нехватке контента, а наоборот — о его «чистке». Вырезанная глава изначально была второй в кампании, но в итоговой версии её посчитали лишней для общего темпа игры. Формулировка простая, но показательная: если элемент не усиливает впечатление, его убирают. Это довольно жёсткий, но профессиональный подход, который редко озвучивают так прямо.
Разработчики сравнивают этот процесс с монтажом фильма — и аналогия действительно точная. Иногда сцена может быть качественно сделана, но всё равно выбиваться из ритма. В хорроре, где напряжение и темп критичны, такие решения могут сильно повлиять на восприятие.
Интересно, что подобная практика уже использовалась в серии раньше. Например, в Resident Evil 7 biohazard тоже были удалены целые сюжетные сегменты ради более цельного опыта. И, судя по успеху той части, метод работает: упрощение иногда действительно делает игру сильнее, а не беднее.
Главный критерий у Capcom — понятность для широкого игрока. Перегруженный сюжет или лишние механики могут отпугнуть даже тех, кто знаком с серией. Поэтому команда предпочитает сокращать, а не раздувать контент.
И хотя игроки часто воспринимают вырезанный контент как «потерю», в данном случае речь скорее о контроле качества. «Resident Evil Requiem» становится примером того, как современный AAA-хоррор всё чаще выбирает не масштаб, а точность подачи.
Вырезали главу и без того в короткой игре где контента кот наплакал дау..ны!Где после прохождения даже нет желания туда возвращаться!Тот момент когда главу не нужно было вырезать!
Но её же потом вернут в каком-нибудь супер-пупер золотом с бриллиантами издании?
в длц запихнут, не радуйтесь
Зачем это вообще обсуждать как потерю. Такое везде происходит. Это норма.