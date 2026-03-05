Resident Evil Requiem дебютировала в Японии с 194 000 проданных копий

Resident Evil Requiem показала сильный дебют на японском рынке физических копий. Согласно данным о продажах программного обеспечения, опубликованным Famitsu, новая игра Capcom лидировала по продажам за неделю с 23 февраля по 1 марта 2026 года, продав 194 166 физических копий за первую неделю продаж в Японии.
Результаты игры были обусловлены в основном PlayStation 5, где Resident Evil Requiem была продана в количестве 155 373 копий. На Nintendo Switch 2 игра продала еще 38 793 копии, укрепив свое абсолютное лидерство среди релизов недели. Сразу за Resident Evil Requiem третье место заняла Tokyo Xtreme Racer от Genki, дебютировавшая с 17 669 проданными копиями на PS5. Mario Tennis Fever от Nintendo заняла четвертое место с 12 106 продажами за неделю на Switch 2, достигнув 66 205 проданных копий с момента выхода 12 февраля 2026 года.
Самые продаваемые игры:
- [PS5] Resident Evil Requiem (Capcom, 27.02.2026) – 155 373 (новинка)
- [SW2] Resident Evil Requiem (Capcom, 27.02.2026) – 38 793 (новинка)
- [PS5] Tokyo Xtreme Racer (Genki, 26.02.2026) – 17 669 (новинка)
- [SW2] Mario Tennis Fever (Nintendo, 12.02.2026) – 12 106 (66 205)
- [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 05.06.2025) – 10 847 (2 846 759)
- [NSW] Tales of Berseria Remastered (Bandai Namco, 26.02.2026) – 9798 (новинка)
- [NSW] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 05.02.2026) – 9640 (231718)
- [SW2] Dragon Quest VII Reimagined (Square Enix, 05.02.2026) – 8748 (202770)
- [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 20.03.2020) – 6429 (8390892)
- [SW2] Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition (Nintendo, 15.01.2026) – 5950 (78521)
Что касается аппаратной части, Nintendo Switch 2 оставалась лидером, продав 85830 единиц за неделю, что довело общее количество проданных ею консолей в Японии до 4 579 815 единиц. В целом семейство Switch насчитывало 22 260 единиц, включая модели OLED, Lite и оригинальную Switch. Семейство PlayStation 5 зарегистрировало 15 048 единиц.
Самые продаваемые консоли
- Switch 2 – 85 830 (4 579 815)
- Switch OLED Model – 10 881 (9 483 819)
- Switch Lite – 10 880 (6 877 731)
- PlayStation 5 Digital Edition – 8 272 (1 198 192)
- PlayStation 5 – 3 996 (5 898 184)
- PlayStation 5 Pro – 2 780 (327 394)
- Switch – 499 (20 242 439)
- Xbox Series X Digital Edition – 307 (28 406)
- Xbox Series X – 241 (324 974)
- Xbox Series S – 100 (341 193)
- PlayStation 4 – 35 (7 930 336)
