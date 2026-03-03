Resident Evil Requiem делит первое место с Clair Obscur: Expedition 33 по пользовательской оценке на Metacritic

Resident Evil Requiem вышла на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 всего несколько дней назад. Практически преуменьшением можно назвать огромный успех игры: критики и фанаты в восторге от девятой основной части хоррор-серии, в которую в прошлую пятницу в Steam зашли более 340 тысяч игроков.

Хотя Capcom на момент написания этой статьи не поделилась данными о продажах, достаточно взглянуть на рейтинг лучших игр по версии пользователей на Metacritic. Resident Evil Requiem теперь делит первое место с игрой 2025 года, Clair Obscur: Expedition 33, по рейтингу пользователей — 9,5.

Requiem на короткое время обогнала Clair Obscur, прежде чем та вернулась, чтобы сравнять счёт. Вероятно, можно ожидать, что обе игры поменяются местами по мере того, как все больше людей будут знакомиться с каждой из них и оставлять свои оценки на Metacritic, но тот факт, что Requiem утвердилась на втором месте, обогнав такие игры, как Silent Hill 2, Chrono Trigger, Metal Gear Solid 3, – это немалое достижение.

Не каждый день выходит новая игра, которую сразу же начинают обсуждать в числе лучших видеоигр в истории. Конечно, только время покажет, смогут ли Requiem и Clair Obscur: Expedition 33 удержаться, но нельзя отрицать, что Requiem уже является одной из лучших игр 2026 года.