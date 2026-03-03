Resident Evil Requiem делит первое место с Clair Obscur: Expedition 33 по пользовательской оценке на Metacritic

Resident Evil Requiem вышла на ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 всего несколько дней назад. Практически преуменьшением можно назвать огромный успех игры: критики и фанаты в восторге от девятой основной части хоррор-серии, в которую в прошлую пятницу в Steam зашли более 340 тысяч игроков.
Хотя Capcom на момент написания этой статьи не поделилась данными о продажах, достаточно взглянуть на рейтинг лучших игр по версии пользователей на Metacritic. Resident Evil Requiem теперь делит первое место с игрой 2025 года, Clair Obscur: Expedition 33, по рейтингу пользователей — 9,5.
Requiem на короткое время обогнала Clair Obscur, прежде чем та вернулась, чтобы сравнять счёт. Вероятно, можно ожидать, что обе игры поменяются местами по мере того, как все больше людей будут знакомиться с каждой из них и оставлять свои оценки на Metacritic, но тот факт, что Requiem утвердилась на втором месте, обогнав такие игры, как Silent Hill 2, Chrono Trigger, Metal Gear Solid 3, – это немалое достижение.
Не каждый день выходит новая игра, которую сразу же начинают обсуждать в числе лучших видеоигр в истории. Конечно, только время покажет, смогут ли Requiem и Clair Obscur: Expedition 33 удержаться, но нельзя отрицать, что Requiem уже является одной из лучших игр 2026 года.
Давайте ребята на одно деление чуть понижать рейтинг Резика. Все таки игра хорошая. но не такой шедевр как Экспедиция.
Шедевр шедевральный, что одна, что другая ))))
экспедиция это переоценённый кусок г*вна во всех отношениях. с резиком и рядом не стоит
Clair Obser это кал который даже самому отстойному резику не отдал бы
Экспедиция это шедевр со всех сторон от геймплея до музыки, а тут унылый скример
геймплей в виде кликера? ахахха
Да, резику далеко до прекрасной экспедиции!
Реквием в несколько раз лучше будет
Ну а чо, достойная битва равных соперников. Обе игры нишевые. Одна с лоу графеном и анимациями, без озвучки в допах даже односторонней из 2000 года, но более мение симпатичная, длинная, и с сюжетом. Вторая по технической части неплохая, но с всратым сюжетом и абсолютно невразумительными персонажами, коридорная и короткая.
Правда это та битва которую лучше смотреть со стороны, тщательно пережёвывая попкорн.. чоп не забрызгало чем нибудь коричневым. xD))
Равных соперников? Не перегибай палку, Обскуровне до серии Резидента, как до Марса.
А зачем ты мне это пишешь. Я же написал, обе нишевые, фанатики соулсов с тобой не согласятся :P)