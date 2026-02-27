Resident Evil Requiem демонстрирует безупречную оптимизацию, работая со скоростью 60 к/с на PS5 и Xbox Series

Обзоры Resident Evil Requiem вышли на этой неделе, и игра получила наивысший балл на Metacritic за более чем 20 лет. Capcom также блестяще справилась с оптимизацией, что является проблемой для большинства современных релизов.

Тестирование показывает, насколько великолепна Resident Evil Requiem на всех консолях, даже на Xbox Series S, которая обычно считается слабой. Но PS5 Pro демонстрирует свои лучшие качества благодаря специальному режиму трассировки лучей.

Digital Foundry опубликовала подробный анализ Resident Evil Requiem для консолей. Это один из тех редких случаев, когда игра действительно является улучшением на PS5 Pro по сравнению с базовой консолью.

Консоль Pro имеет 2 режима: трассировка лучей включена и трассировка лучей выключена. Разница, которую дает трассировка лучей, невероятна: сверхвысокое разрешение, великолепное освещение и отражения. Другой режим предлагает 120 кадров в секунду, но с более низким разрешением.

Игра также отлично работает на PS5 и Xbox Series X, обеспечивая высокое качество графики, стабильные 60 кадров в секунду с минимальным или полным отсутствием просадок кадров. Даже Xbox Series S обеспечивает очень плавную работу с частотой 60 кадров в секунду.

Однако качество заметно хуже на последней. Несмотря на это, Digital Foundry высоко оценила масштабируемость на всех платформах. В любом случае, помимо отличных отзывов, Resident Evil Requiem также может похвастаться отличной оптимизацией.