Resident Evil Requiem до сих пор остается самой продаваемой игрой 2026 года в США

Resident Evil Requiem продолжает удерживать первую строчку в рейтинге самых продаваемых игр в США по итогам 2026 года. По свежим данным Circana, которые опубликовал отраслевой аналитик Мэт Пискателла, игра Capcom остается лидером по продажам (физические + полные цифровые копии) с начала года.

Топ-5 самых продаваемых игр в США в 2026 году:

Resident Evil Requiem (Capcom) 007 First Light (IO Interactive) NBA 2K27 (Take-Two Interactive) MLB: The Show 26 Crimson Desert (Pearl Abyss)

Период отчетности: 4 января - 29 августа 2026 года. Игра уверенно держит лидерство уже несколько месяцев подряд, опережая как спортивные симуляторы, так и другие громкие релизы года.