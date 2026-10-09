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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 947 оценок

Resident Evil Requiem до сих пор остается самой продаваемой игрой 2026 года в США

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Resident Evil Requiem продолжает удерживать первую строчку в рейтинге самых продаваемых игр в США по итогам 2026 года. По свежим данным Circana, которые опубликовал отраслевой аналитик Мэт Пискателла, игра Capcom остается лидером по продажам (физические + полные цифровые копии) с начала года.

Топ-5 самых продаваемых игр в США в 2026 году:

  1. Resident Evil Requiem (Capcom)
  2. 007 First Light (IO Interactive)
  3. NBA 2K27 (Take-Two Interactive)
  4. MLB: The Show 26
  5. Crimson Desert (Pearl Abyss)

Период отчетности: 4 января - 29 августа 2026 года. Игра уверенно держит лидерство уже несколько месяцев подряд, опережая как спортивные симуляторы, так и другие громкие релизы года.

Индустрия 199
105
77
Комментарии:  77
Ваш комментарий
Killa00

по факту лучшая игра года ,если не считать гта 6

49
Bright Perkin

Вот поэтому и в заднице игровая индустрия, если потребляет такую дрянь в большом количестве.

38
Константин335

Лучший Резик, у меня он теперь на первом месте в этой серии игр

36
nanouser1234

караван едет. собаки лают как говорится, офигенна