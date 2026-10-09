Resident Evil Requiem до сих пор остается самой продаваемой игрой 2026 года в США

Resident Evil Requiem продолжает удерживать первую строчку в рейтинге самых продаваемых игр в США по итогам 2026 года. По свежим данным Circana, которые опубликовал отраслевой аналитик Мэт Пискателла, игра Capcom остается лидером по продажам (физические + полные цифровые копии) с начала года.
Топ-5 самых продаваемых игр в США в 2026 году:
- Resident Evil Requiem (Capcom)
- 007 First Light (IO Interactive)
- NBA 2K27 (Take-Two Interactive)
- MLB: The Show 26
- Crimson Desert (Pearl Abyss)
Период отчетности: 4 января - 29 августа 2026 года. Игра уверенно держит лидерство уже несколько месяцев подряд, опережая как спортивные симуляторы, так и другие громкие релизы года.
по факту лучшая игра года ,если не считать гта 6
Вот поэтому и в заднице игровая индустрия, если потребляет такую дрянь в большом количестве.
Лучший Резик, у меня он теперь на первом месте в этой серии игр
караван едет. собаки лают как говорится, офигенна