Resident Evil Requiem доминирует в британских чартах

Как и каждый понедельник, появились чарты самых продаваемых игр Великобритании за прошедшую неделю. Как и предсказывал журналист The Game Business Кристофер Дринг, Resident Evil Requiem легко заняла первое место.
Игра в жанре survival horror от Capcom превзошла по продажам ремейк Resident Evil 4 и Village на момент запуска. Данные GfK также показывают, что 54% копий были куплены на PS5, 36% на ПК, 6% на Xbox и 4% на Nintendo Switch 2.
Процент продаж на Switch 2 может показаться низким, но он не включает Resident Evil Generational Pack, который содержит версии Requiem, Village и Resident Evil 7 для Switch 2. Коллекция учитывалась отдельно, и это не случайно, поскольку она заняла третье место, подтверждая спрос на серию survival horror от Capcom на платформах Nintendo.
Помимо Requiem и коллекции для Switch 2, другой крупной новинкой недели является World of Warcraft: Midnight, которая дебютирует на четвёртом месте. Tales of Berseria Remastered, с другой стороны, демонстрирует значительно более слабый дебют, не сумев подняться выше двадцатого места.
Вот 20 лучших игр за прошлую неделю:
- Resident Evil Requiem
- Mario Kart World
- Resident Evil Generation Pack
- World of Warcraft: Midnight
- Mortal Kombat 11 Ultimate
- Pokémon Legends: Z-A
- Lego Star Wars: The Skywalker Saga
- Mortal Kombat 1
- Call of Duty: Black Ops 7
- Monster Hunter Wilds
- EA Sports FC 26
- Minecraft
- Animal Crossing: New Horizons
- Grand Theft Auto V
- Mario Kart 8 Deluxe
- Donkey Kong Bananza
- Lego City Undercover
- Reanimal
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
- Tales of Berseria Remastered
Вот как надо делать игры, Капком сделали отличную игру от того и продажи
Шедевр ! На твердую 7 /10 тянет ! Наконец-то Леон во всем разобрался и создал семью с Грейс !😎
7 из 10 это далеко не шедевр.
Да не, какая 7, 8 -ка точно
Там 5/10 для такого шедевра )))
доминатор ,лучше игры не будет в этом году кроме Гта 6
В чем новая часть от ремейка 2 которому 7 лет ушла по графике?Топчутся на одном месте,я думал намного круче будет.А а то что покупают молодцы,я вот бесплатно прохожу с гипервизором.Но скучно пипец,всё таки 7 часть эталон.
7 часть самая каловая часть ,где персы которые вообще никому не запомнились и забыли через месяц ,прошел ее потому что Ярый фан резика ,а так если бы она называлась по другому даже не скачивал бы
и вообще это не резик ,а какой то хоррор в духе техасская резня
Бомжи они такие ,типа ем 💩 бесплатно ,а вы лохи купили 🤣
Второе место Mario Kart World.вы ох.уели? Это ж сколько дол. ебов играют.
К сожалению меньше, чем в этом куске дерьма.
Во бриты оголодали, после марио.