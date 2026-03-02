ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 072 оценки

Resident Evil Requiem доминирует в британских чартах

monk70 monk70

Как и каждый понедельник, появились чарты самых продаваемых игр Великобритании за прошедшую неделю. Как и предсказывал журналист The Game Business Кристофер Дринг, Resident Evil Requiem легко заняла первое место.

Игра в жанре survival horror от Capcom превзошла по продажам ремейк Resident Evil 4 и Village на момент запуска. Данные GfK также показывают, что 54% ​​копий были куплены на PS5, 36% на ПК, 6% на Xbox и 4% на Nintendo Switch 2.

Процент продаж на Switch 2 может показаться низким, но он не включает Resident Evil Generational Pack, который содержит версии Requiem, Village и Resident Evil 7 для Switch 2. Коллекция учитывалась отдельно, и это не случайно, поскольку она заняла третье место, подтверждая спрос на серию survival horror от Capcom на платформах Nintendo.

Помимо Requiem и коллекции для Switch 2, другой крупной новинкой недели является World of Warcraft: Midnight, которая дебютирует на четвёртом месте. Tales of Berseria Remastered, с другой стороны, демонстрирует значительно более слабый дебют, не сумев подняться выше двадцатого места.

Вот 20 лучших игр за прошлую неделю:

  1. Resident Evil Requiem
  2. Mario Kart World
  3. Resident Evil Generation Pack
  4. World of Warcraft: Midnight
  5. Mortal Kombat 11 Ultimate
  6. Pokémon Legends: Z-A
  7. Lego Star Wars: The Skywalker Saga
  8. Mortal Kombat 1
  9. Call of Duty: Black Ops 7
  10. Monster Hunter Wilds
  11. EA Sports FC 26
  12. Minecraft
  13. Animal Crossing: New Horizons
  14. Grand Theft Auto V
  15. Mario Kart 8 Deluxe
  16. Donkey Kong Bananza
  17. Lego City Undercover
  18. Reanimal
  19. Cyberpunk 2077: Ultimate Edition
  20. Tales of Berseria Remastered
12
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
Константин335

Вот как надо делать игры, Капком сделали отличную игру от того и продажи

7
Victor Crash

Шедевр ! На твердую 7 /10 тянет ! Наконец-то Леон во всем разобрался и создал семью с Грейс !😎

6
AdriftDylan

7 из 10 это далеко не шедевр.

3
Vinden

Да не, какая 7, 8 -ка точно

askazanov

Там 5/10 для такого шедевра )))

KILLA06

доминатор ,лучше игры не будет в этом году кроме Гта 6

5
AdriftDylan

В чем новая часть от ремейка 2 которому 7 лет ушла по графике?Топчутся на одном месте,я думал намного круче будет.А а то что покупают молодцы,я вот бесплатно прохожу с гипервизором.Но скучно пипец,всё таки 7 часть эталон.

5
KILLA06

7 часть самая каловая часть ,где персы которые вообще никому не запомнились и забыли через месяц ,прошел ее потому что Ярый фан резика ,а так если бы она называлась по другому даже не скачивал бы

4
KILLA06

и вообще это не резик ,а какой то хоррор в духе техасская резня

1
Victor Crash

Бомжи они такие ,типа ем 💩 бесплатно ,а вы лохи купили 🤣

2
Дуффи Гилмор

Второе место Mario Kart World.вы ох.уели? Это ж сколько дол. ебов играют.

Zodiac169

К сожалению меньше, чем в этом куске дерьма.

1
sa1958

Во бриты оголодали, после марио.