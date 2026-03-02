Resident Evil Requiem доминирует в британских чартах

Как и каждый понедельник, появились чарты самых продаваемых игр Великобритании за прошедшую неделю. Как и предсказывал журналист The Game Business Кристофер Дринг, Resident Evil Requiem легко заняла первое место.

Игра в жанре survival horror от Capcom превзошла по продажам ремейк Resident Evil 4 и Village на момент запуска. Данные GfK также показывают, что 54% ​​копий были куплены на PS5, 36% на ПК, 6% на Xbox и 4% на Nintendo Switch 2.

Процент продаж на Switch 2 может показаться низким, но он не включает Resident Evil Generational Pack, который содержит версии Requiem, Village и Resident Evil 7 для Switch 2. Коллекция учитывалась отдельно, и это не случайно, поскольку она заняла третье место, подтверждая спрос на серию survival horror от Capcom на платформах Nintendo.

Помимо Requiem и коллекции для Switch 2, другой крупной новинкой недели является World of Warcraft: Midnight, которая дебютирует на четвёртом месте. Tales of Berseria Remastered, с другой стороны, демонстрирует значительно более слабый дебют, не сумев подняться выше двадцатого места.

Вот 20 лучших игр за прошлую неделю: