Resident Evil Requiem достигает 90 к/с на Apple M4 Max благодаря CrossOver

Хотя Resident Evil Requiem вышла недавно, и она не совместима с устройствами Apple, благодаря высокой производительности процессора M4 Max, в неё можно играть с высокой частотой кадров.

Хотя версии для ПК и ноутбуков Apple нет, можно играть, используя Crossover — слой совместимости, позволяющий запускать игры для ПК на Mac. Этот слой совместим с играми DirectX 12, работающими на Metal в macOS, включая последнюю часть Resident Evil.

Один пользователь Reddit утверждает, что игра работает плавно. Он поделился скриншотом, на котором видно, что в начале игры на городских улицах игра выдаёт более 90 к/с (88,34 к/с). Это гораздо более сложная локация, чем закрытые помещения, которые появляются позже; таким образом, результат превосходный. Также видно, что игра работает в разрешении 1800x1169 пикселей, что сопоставимо с разрешением Full HD 1920x1080.

Пользователь отметил, что, несмотря на высокую частоту кадров и стабильную кривую времени кадра, во время кат-сцен наблюдаются заметные просадки производительности, а также артефакты освещения. Тестирование проводилось на 14-дюймовом MacBook Pro с процессором M4 Max и 36 ГБ оперативной памяти (в нём всего 16 ГБ).

Для запуска игры использовалась предварительная версия Crossover 26 в Steam, а настройки графики были установлены на высокие. Это может вас удивить, учитывая, что всего несколько месяцев назад такая игра, как Diablo 2, едва работала на 40 к/с, но есть один нюанс.

Для достижения 90 к/с потребовалось использовать масштабирование FSR3 в сбалансированном режиме, а также генерацию кадров AMD. Таким образом, без генерации кадров вы можете ожидать 50-55 к/с в той же сцене, что и в FSR3, что не так уж плохо, но имейте в виду, что эта игра довольно хорошо оптимизирована (по сравнению с другими).

Resident Evil Requiem безупречно работает на Nintendo Switch 2, и даже на Steam Deck вы можете достичь 60 к/с или выше, хотя рекомендуется установить ограничение в 40 к/с. Как видите, Apple все ещё сильно отстаёт, поскольку M4 Max значительно мощнее этих мобильных консолей, но Crossover позволяет делать то, что раньше было невозможно: играть в игры Windows на Mac.