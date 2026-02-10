Resident Evil Requiem достигла 5 миллионов добавлений в списки желаний за три недели до релиза

Capcom сообщила в социальных сетях, что Resident Evil Requiem добавили в списки желаний более 5 миллионов пользователей по всему миру. Разработчики поблагодарили сообщество за поддержку и отметили, что до релиза долгожданной новинки остаётся всего три недели.

Requiem позиционируется как одна из самых амбициозных частей серии. Игра обещает более мрачный тон, усиленный упор на атмосферный хоррор и переосмысленный подход к повествованию. Ранее представители Capcom отмечали, что проект выходит за привычные рамки возрастного рейтинга в Японии — не за счёт чрезмерной жестокости, а благодаря общему эмоциональному напряжению и темам.

На фоне приближающегося релиза Capcom продолжает активно подогревать интерес аудитории: студия публикует новые материалы, делится комментариями разработчиков и подчёркивает, что Requiem создаётся с оглядкой на наследие серии, но при этом предлагает свежий взгляд на формулу Resident Evil.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).