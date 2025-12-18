Resident Evil Requiem - это далеко не конец франшизы RE, и не конец саги Umbrella

В ходе недавней презентации для азиатской прессы продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумадзава поделился новыми и уже известными подробностями об одной из самых ожидаемых игр среди геймеров. Для начала он рассказал о значении слова «Requiem» в названии Resident Evil: оно было задумано символически и имеет разное значение для каждого из главных героев повествования.

Для Грейс этот термин означает прощание и процесс прощения прошлого своей матери, Алиссы Эшкрофт, которая сыграла важную роль в эмоциональном развитии персонажа. Что же касается Раккун-Сити, то «Requiem» приобретает коллективное значение, служа данью уважения разрушенному городу и жизням, потерянным во время биологической эпидемии. В случае с Леоном значение этого слова остается загадкой, что позволяет предположить, что его интерпретация будет раскрыта только в ходе развития сюжета.

Продюсер утвердительно заверил, что Requiem в девятой части Resident Evil — это далеко не конец серии. Кроме того, игра не станет последней главой в истории корпорации «Амбрелла» или прощанием с классическими персонажами. По его словам, фрэнчайз будет и дальше развиваться, и уже ведется работа над долгосрочными планами, цель которых — удовлетворить как новых игроков, так и давних фанатов.

Другой важный момент — отсутствие постоянного напарника. В отличие от динамики между Леоном и Эшли в Resident Evil 4, в REquiem нет постоянного напарника,что усиливает ощущение изоляции и напряжения. Следуя по сюжету, пути Леона и Грейс то пересекаются, то снова расходятся, что усиливает ощущение единого, но не фрагментированного повествования. В отличие от Resident Evil 6, здесь нет нескольких независимых кампаний — игра построена по принципу единой истории, как в Resident Evil Revelations 2, где оба персонажа участвуют в одном и том же сюжете.

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для ПК и консолей.