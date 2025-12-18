Resident Evil Requiem - это далеко не конец франшизы RE, и не конец саги Umbrella

В ходе недавней презентации для азиатской прессы продюсер Resident Evil Requiem Масато Кумадзава поделился новыми и уже известными подробностями об одной из самых ожидаемых игр среди геймеров. Для начала он рассказал о значении слова «Requiem» в названии Resident Evil: оно было задумано символически и имеет разное значение для каждого из главных героев повествования.
Для Грейс этот термин означает прощание и процесс прощения прошлого своей матери, Алиссы Эшкрофт, которая сыграла важную роль в эмоциональном развитии персонажа. Что же касается Раккун-Сити, то «Requiem» приобретает коллективное значение, служа данью уважения разрушенному городу и жизням, потерянным во время биологической эпидемии. В случае с Леоном значение этого слова остается загадкой, что позволяет предположить, что его интерпретация будет раскрыта только в ходе развития сюжета.
Продюсер утвердительно заверил, что Requiem в девятой части Resident Evil — это далеко не конец серии. Кроме того, игра не станет последней главой в истории корпорации «Амбрелла» или прощанием с классическими персонажами. По его словам, фрэнчайз будет и дальше развиваться, и уже ведется работа над долгосрочными планами, цель которых — удовлетворить как новых игроков, так и давних фанатов.
Другой важный момент — отсутствие постоянного напарника. В отличие от динамики между Леоном и Эшли в Resident Evil 4, в REquiem нет постоянного напарника,что усиливает ощущение изоляции и напряжения. Следуя по сюжету, пути Леона и Грейс то пересекаются, то снова расходятся, что усиливает ощущение единого, но не фрагментированного повествования. В отличие от Resident Evil 6, здесь нет нескольких независимых кампаний — игра построена по принципу единой истории, как в Resident Evil Revelations 2, где оба персонажа участвуют в одном и том же сюжете.
Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для ПК и консолей.
да ктож корову убивает)
Убийца - садовник....
Хотя есть один- Тодом зовут
Что за Тодд ?
Так и быть, прощаю Капком. В последний раз сыграю с этим ублюдком Леоном Кеннеди. Но после прохождения открою шампанское, в честь того, что его больше не будут пихать.
Учитывая, что это их самая прибыльная франшиза, то неудивительно)
Так скажите правду, что франшиза RE - дойная корова.
Ну и пусть,всё равно любимая серия.При том что Сайлентхилы и Динокризисы вообще не зашли почему то.
Ну, мне 4, 5, 6 части - зашли, я в них часто переигривал . Хоть это не резиденты.
А у меня наоборот как раз.Впервые Резик прошел ещё в лохматые года на Соньке 1 вторую часть.Потом третья вообще как длс ко второй показалась,не зашло кроме Немезиса.Четверку у меня тогда комп не потянул,а пятерка да это не Резик,бросил проходить и забыл на время про эту серию.Вот когда семерка вышла,это супер,самая страшная часть получилась.Всё как я люблю,из Зловещих мертвецов 2 даже отсылки.А с Димитреску уже опять никак,прошел и прошел.Вобщем из любимых 2 и 7 части.
Намекают на Renaissance ?
Намекают, что мы вас не отпустим, пока нам самим не надоест.
Никто и не сомневался :)
Кто бы сомневался.
Ну франшиза раскрученная, дои да дои.
Кто бы сомневался. Хех
Насчёт Леона на 90% уверена, что это конец именно его франшизы ;( он ещё в "Вендетте" мечтал на покой уйти, а ему капкомовцы не позволяли 😅
Очень вероятно. Появление Розы в дополнении может значить заражённого плесенью героя.