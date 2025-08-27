Resident Evil Requiem - это хоррор в духе "старой школы", а не экшен с Крисом или Леоном

Разработчики грядущего хоррора Resident Evil Requiem в новом большом интервью поделились целой порцией свежих подробностей. Главный вывод — игра станет возвращением к корням франшизы и будет ближе к классическому survival horror, а не к адреналиновому экшену последних частей. По крайне мере, именно так описывает новую часть игры ключевой разработчик Коси Наканиси.
Директор игры Коси Наканиси прямо заявил, что по своей структуре и стилю Requiem — это «так называемый „олдскульный Resident Evil“». Он сравнил проект с Resident Evil 7 и ремейком Resident Evil 2, противопоставив их более экшеновым Resident Evil 4 и Village. Игроков ждет фокус на «исследовании, бэктрекинге и тому подобных вещах», а также на решении головоломок и менеджменте ограниченных ресурсов.
Под стать жанру и новая главная героиня, Грейс Эшкрофт, которую разработчики называют «самым уязвимым протагонистом в истории серии». Она начинает свой путь абсолютно беспомощной и без оружия, и лишь по ходу сюжета будет постепенно расти над собой и учиться давать отпор кошмарам. Чтобы каждый игрок мог настроить уровень ужаса под себя, в игре будет возможность свободно переключаться между видом от первого и третьего лица. По словам Наканиши, это было сделано в том числе потому, что Resident Evil 7 оказалась «возможно, слишком страшной» для части аудитории.
Грейс не остаётся в состоянии полного ужаса и беспомощности на протяжении всей игры.
Заявления разработчиков о том, что в игре не будет Криса Редфилда, и фокус на новой героине ставят точку в спекуляциях, которые распространял один известный инсайдер. Напомним, не так давно сообщество разоблачило этого автора сливов, который намекал на появление в игре Криса, Леона и других классических персонажей.
Что касается самой главной героини — Грейс, то недавно было установлено имя девушки модели, которая подарила ей свою внешность.
Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Тут затронули конкретно только про Криса. Я уверен что Леон будет второй играбельный персонаж . Вообще я думаю что gameplay игры будет гибридом межуд RE2R И RE4R +7. Инвентарь у Grace будет как во RE2R а инвентарь Леона будет как в RE4R. Короче я к тому что Capcom будет угодить всем.
Если исходить из логики последних игр серии и того, что сообщают сами разрабы - за Леона, возможно, дадут поиграть эпизодически, на час-два-три от общей продолжительности игры.
Для него это будет завершающая история там где его начал 30 лет назад в Raccoon City. Я считаю что обоям уделят время и продолжительность.
Тогда об этой части не заявляли бы как об "олдскульном Resident Evil". Леон-то уже не тот пугающийся юнец из второй части, он заматеревший оперативник, который валит тварей пачками.
"Resident Evil 7 оказалась «возможно, слишком страшной» для части аудитории."
Каво? Она не страшная даже на 1/10, у неё просто чуть более ощущается хоррор сеттинг, чем в других частях, но она и близко не страшная, разве что для 10 летних девочек. В целом вся франшиза больше тащит своими лвл дизайнами, приятной атмосферой, выживачем (в определенных частях), отличной оптимизацией на старте и другими мелочами
На VR возможно можно получить тот самый страх experience.
Если честно сложно считать ужастиком игру когда ты можешь снести впадинам голову из дробовика... лично такие проекты предпочитаю всяким аутластам с нырками под кровати, видишь страшную херню? Стреляй ей в башку! Я так пацаном Деад Спейс прошёл, а через 10-13 лет в интернетах прочитал что это оказывается был ужастик...
Главный вывод — игра станет возвращением к корням франшизы и будет ближе к классическому survival horror, а не к адреналиновому экшену последних частей. Вот это замечательно , это меня радует!!!!!!!!
но ведь 1 и 2 части это хорроры в духе "старой школы" с Крисом и Леоном ,не?
да они просто не знают как фанатиков успокоить, ссут в уши, как обычно все корпораты, сами себя ловят в логические ошибки