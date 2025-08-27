Resident Evil Requiem - это хоррор в духе "старой школы", а не экшен с Крисом или Леоном

Разработчики грядущего хоррора Resident Evil Requiem в новом большом интервью поделились целой порцией свежих подробностей. Главный вывод — игра станет возвращением к корням франшизы и будет ближе к классическому survival horror, а не к адреналиновому экшену последних частей. По крайне мере, именно так описывает новую часть игры ключевой разработчик Коси Наканиси.

Директор игры Коси Наканиси прямо заявил, что по своей структуре и стилю Requiem — это «так называемый „олдскульный Resident Evil“». Он сравнил проект с Resident Evil 7 и ремейком Resident Evil 2, противопоставив их более экшеновым Resident Evil 4 и Village. Игроков ждет фокус на «исследовании, бэктрекинге и тому подобных вещах», а также на решении головоломок и менеджменте ограниченных ресурсов.

Под стать жанру и новая главная героиня, Грейс Эшкрофт, которую разработчики называют «самым уязвимым протагонистом в истории серии». Она начинает свой путь абсолютно беспомощной и без оружия, и лишь по ходу сюжета будет постепенно расти над собой и учиться давать отпор кошмарам. Чтобы каждый игрок мог настроить уровень ужаса под себя, в игре будет возможность свободно переключаться между видом от первого и третьего лица. По словам Наканиши, это было сделано в том числе потому, что Resident Evil 7 оказалась «возможно, слишком страшной» для части аудитории.

Грейс не остаётся в состоянии полного ужаса и беспомощности на протяжении всей игры.

Заявления разработчиков о том, что в игре не будет Криса Редфилда, и фокус на новой героине ставят точку в спекуляциях, которые распространял один известный инсайдер. Напомним, не так давно сообщество разоблачило этого автора сливов, который намекал на появление в игре Криса, Леона и других классических персонажей.

Что касается самой главной героини — Грейс, то недавно было установлено имя девушки модели, которая подарила ей свою внешность.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.