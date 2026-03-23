Resident Evil Requiem громит чарты США: стартовые продажи на 60% выше Village

Февраль 2026 года стал настоящим триумфом для Capcom: Resident Evil Requiem уверенно возглавила февральские чарты США и дебютировала как самая продаваемая игра года. По данным Circana, релиз девятой части культовой франшизы опередил Resident Evil Village по стартовым продажам на впечатляющие 60%, продемонстрировав рост более чем на 40% даже без учёта комплектов и специальных изданий. Игра заняла первое место во всех крупных магазинах — PlayStation, Xbox и PC, закрепив статус главного хита месяца.
Для любителей комплектов стоит отметить, что Resident Evil Generation Pack для Switch 2, включающий Resident Evil 7, Village и Requiem, дебютировал на 20-й позиции, добавив разнообразия в топ-20. Помимо Requiem, в списке лучших появились и другие новинки: Mario Tennis Fever, God of War: Sons of Sparta, My Hero Academia: All’s Justice и Dragon Quest 7 Reimagined, последняя из которых сразу заняла 14-е место среди самых продаваемых игр 2026 года.
Мобильный рынок США также показал активность. Monopoly Go возглавила чарты, сместив с первого места Royal Match. Pokémon Go вернулась в топ-10, поднявшись на восемь позиций, что аналитики связывают с запуском события Road to Kalos в конце февраля. «Pokémon Go снова вошла в топ-10 с ростом выручки на 61% по сравнению с предыдущим месяцем и вытеснила Free Fire», — прокомментировал Брайан Исаголиан из Sensor Tower, отметив, что игра продолжит демонстрировать стабильный рост до окончания события.
Общая картина рынка видеоигр в США за февраль также впечатляет: общий объём продаж достиг 4,6 млрд долларов, а расходы на контент — 4 млрд долларов, при этом показатели остались на уровне прошлого года. Особый вклад в стабильность рынка внесли продажи без подписки, поддержанные успешным стартом Requiem. Продажи оборудования выросли на 22% и достигли 326 млн фунтов стерлингов. В сегменте консолей лидирует PlayStation 5 по количеству единиц и объёму продаж в долларах, однако Switch 2 уверенно занимает второе место, а её совокупная установленная база за девять месяцев превысила показатели оригинальной Switch на 45%.
Топ-20 самых продаваемых игр США за февраль 2026 года по данным Circana выглядит следующим образом:
- Resident Evil Requiem (новинка)
- NBA 2K26
- Call of Duty: Black Ops 7
- Minecraft
- Helldivers 2
- EA Sports FC 26
- Battlefield 6
- Madden NFL 26
- Dragon Quest 7: Reimagined (новинка)
- Grand Theft Auto 5
- Mario Tennis Fever (новинка)
- Red Dead Redemption 2
- Diablo 2: Resurrected
- God of War: Sons of Sparta (новинка)
- Ghost of Yōtei
- Forza Horizon 5
- My Hero Academia: All’s Justice (новинка)
- Marvel’s Spider-Man 2
- Pokémon Legends: Z-A
- Resident Evil Generation Pack (новинка)
Сильный дебют Requiem подтверждает, что франшиза Resident Evil продолжает оставаться одной из самых востребованных в индустрии, задавая высокую планку для новых релизов и укрепляя позиции Capcom на рынке США.
Жаль что игра кал.
ох уж эти вечные 2 стороны одной медали хехе
Платина закрыта
еще бы она не била по продажам 7 и8 часть, в сравнении с ними она шедевр
Вот честно, не понимаю, с чего такой восторг от реквиема. От такого себе сюжета, или больницы-копии замка Димитреску, или крафта из ведерных помоев красного цвета, или Раккун сити размером в 2 дома 3 улицы, или Вескера-недовескера на пару с доктором с кастрюлей на голове? Игра хорошая, но не более того. Деревня и 7ка доставили гораздо больше удовольствия, не говоря уже о ремейках. А эта какая-то пресная.