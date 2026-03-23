Resident Evil Requiem громит чарты США: стартовые продажи на 60% выше Village

Февраль 2026 года стал настоящим триумфом для Capcom: Resident Evil Requiem уверенно возглавила февральские чарты США и дебютировала как самая продаваемая игра года. По данным Circana, релиз девятой части культовой франшизы опередил Resident Evil Village по стартовым продажам на впечатляющие 60%, продемонстрировав рост более чем на 40% даже без учёта комплектов и специальных изданий. Игра заняла первое место во всех крупных магазинах — PlayStation, Xbox и PC, закрепив статус главного хита месяца.

Для любителей комплектов стоит отметить, что Resident Evil Generation Pack для Switch 2, включающий Resident Evil 7, Village и Requiem, дебютировал на 20-й позиции, добавив разнообразия в топ-20. Помимо Requiem, в списке лучших появились и другие новинки: Mario Tennis Fever, God of War: Sons of Sparta, My Hero Academia: All’s Justice и Dragon Quest 7 Reimagined, последняя из которых сразу заняла 14-е место среди самых продаваемых игр 2026 года.

Мобильный рынок США также показал активность. Monopoly Go возглавила чарты, сместив с первого места Royal Match. Pokémon Go вернулась в топ-10, поднявшись на восемь позиций, что аналитики связывают с запуском события Road to Kalos в конце февраля. «Pokémon Go снова вошла в топ-10 с ростом выручки на 61% по сравнению с предыдущим месяцем и вытеснила Free Fire», — прокомментировал Брайан Исаголиан из Sensor Tower, отметив, что игра продолжит демонстрировать стабильный рост до окончания события.

Общая картина рынка видеоигр в США за февраль также впечатляет: общий объём продаж достиг 4,6 млрд долларов, а расходы на контент — 4 млрд долларов, при этом показатели остались на уровне прошлого года. Особый вклад в стабильность рынка внесли продажи без подписки, поддержанные успешным стартом Requiem. Продажи оборудования выросли на 22% и достигли 326 млн фунтов стерлингов. В сегменте консолей лидирует PlayStation 5 по количеству единиц и объёму продаж в долларах, однако Switch 2 уверенно занимает второе место, а её совокупная установленная база за девять месяцев превысила показатели оригинальной Switch на 45%.

Топ-20 самых продаваемых игр США за февраль 2026 года по данным Circana выглядит следующим образом:

Resident Evil Requiem (новинка) NBA 2K26 Call of Duty: Black Ops 7 Minecraft Helldivers 2 EA Sports FC 26 Battlefield 6 Madden NFL 26 Dragon Quest 7: Reimagined (новинка) Grand Theft Auto 5 Mario Tennis Fever (новинка) Red Dead Redemption 2 Diablo 2: Resurrected God of War: Sons of Sparta (новинка) Ghost of Yōtei Forza Horizon 5 My Hero Academia: All’s Justice (новинка) Marvel’s Spider-Man 2 Pokémon Legends: Z-A Resident Evil Generation Pack (новинка)

Сильный дебют Requiem подтверждает, что франшиза Resident Evil продолжает оставаться одной из самых востребованных в индустрии, задавая высокую планку для новых релизов и укрепляя позиции Capcom на рынке США.