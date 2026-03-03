Resident Evil Requiem и ARC Raiders возглавили чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 24 февраля по 3 марта 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Вторую неделю подряд на первом месте держится Resident Evil Requiem — японский блокбастер уверенно сохраняет лидерство. На второй строчке закрепилась ARC Raiders, которая вновь рвётся к вершине чарта. Интерес к проекту может быть связан с активной фазой продвижения и вниманием к жанру на фоне открытого теста Marathon — предзаказ на которую смог занять лишь шестое место.

В топ также вошли Baldur's Gate 3, ARK: Survival Ascended и Kingdom Come: Deliverance 2. Кроме того, в десятке оказались Mewgenics, Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Helldivers 2, а также портативная консоль Steam Deck.

Чарт демонстрирует устойчивый интерес к крупным релизам и кооперативным проектам, а борьба за верхние строчки обещает стать ещё напряжённее в ближайшие недели.