Resident Evil Requiem и Borderlands 4 лидируют в номинациях на Gamescom Awards

Объявлены номинанты на премию Gamescom Awards 2025. Международное жюри, состоящее из ведущих игровых журналистов и создателей контента, выбрало самые многообещающие и креативные игры года из множества заявок. Resident Evil Requiem лидирует с пятью номинациями. Borderlands 4 и Crimson Desert получили по четыре номинации. Три номинации достались Donkey Kong Bananza, Hela и Mario Kart World.

Resident Evil Requiem от Capcom Entertainment выделяется в категории «Искусство», получив номинации в нескольких категориях, включая «Лучшее визуальное оформление», «Лучшее аудио», «Лучший игровой процесс» и «Самая эпичная».

В категории «Платформа» за награды борются Borderlands 4 от Gearbox Software/2K, Crimson Desert от Pearl Abyss и Towa and the Guardians of the Sacred Tree от Brownies Inc./Bandai Namco Entertainment.

Глобальные категории в 2025 году были расширены. Помимо премии HEART OF GAMING, теперь они включают новые категории жюри, такие как «Лучший состав участников», «Лучший стенд» (премия жюри) и «Лучший бизнес-стенд». В потребительских категориях «Лучший трейлер/анонс» и новых «Лучший мерч» и «Лучший стенд» (премия потребителей) победители определяются исключительно сообществом.

Со среды, 20 августа, по четверг, 21 августа, в 14:00 (CEST) поклонники и посетители Gamescom могут проголосовать за понравившиеся работы в категориях «Искусство» и «Платформа», а также за «Лучший стенд» (премия потребителей), «Лучший мерч» и «Лучший трейлер/анонс». Голосовать можно онлайн на сайте www.gamescom.global и на месте с помощью QR-кода.