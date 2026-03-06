Resident Evil Requiem использует 5 различных систем защиты DRM на ПК

Похоже, что одной из групп удалось обойти защиту Denuvo в Resident Evil Requiem в рекордно короткие сроки. Более того, как они показали, версия игры для ПК сейчас использует сразу пять различных систем DRM.

Метод обхода, о котором идёт речь, связан с Гипервизором. Команда, стоящая за ним, заявляет, что смогла обойти все системы защиты игры. По их словам, Resident Evil Requiem использует Steam DRM, а также Denuvo, VMProtect, собственную анти-тампер защиту Capcom и SteamStub.

Мы уже видели, как Ubisoft применяет VMProtect в своих играх, поэтому его появление здесь не стало неожиданностью. Также ранее было известно, что игра использует Denuvo и фирменную систему защиты Capcom. Steam DRM — это стандартная защита, которая применяется практически во всех играх в Steam.

Единственной системой DRM, о которой автор ранее не знал, оказался SteamStub. Судя по доступной информации, SteamStub — это базовый инструмент защиты на основе «обёртки», встроенный в SDK Steamworks. Он защищает игру, гарантируя её запуск только через авторизованный клиент Steam. Для этого он шифрует исполняемый файл игры, предотвращая вмешательство и несанкционированный доступ.

Как отмечает автор, он не рекомендует использовать обходы или кряки Гипервизора. На данный момент для их работы требуется отключать ряд функций безопасности Windows. Делать этого не стоит, если вы не хотите подвергать компьютер риску заражения вредоносным ПО или вирусами.

Однако есть и хорошие новости: команда HyperVisor утверждает, что уже нашла способ запускать такие обходы без отключения функций безопасности Windows. В будущем они планируют сделать свои решения plug-and-play — то есть достаточно будет просто поместить файлы в папку игры, и всё заработает.

Если это действительно будет реализовано, это может стать серьёзным ударом по Denuvo. Одним из главных преимуществ этой системы считалось то, что игры с ней оставались невзломанными как минимум месяц. Однако с HyperVisor обход может появляться значительно быстрее. В случае с Resident Evil Requiem он появился уже через день после релиза. Если разработчики выполнят свои обещания, взломы Denuvo могут появляться практически мгновенно.

При этом сама игра показывает очень хорошую производительность на ПК. Автор недавно прошёл её и не столкнулся с серьёзными фризами — всё работало плавно. С Path Tracing игра выглядит одной из самых впечатляющих графически на ПК. Даже без трассировки лучей можно получить 60 FPS на NVIDIA RTX 2080 Ti в 1080p на максимальных настройках.

Также стоит отметить, что Capcom со временем удаляет Denuvo из своих старых игр.