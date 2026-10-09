Resident Evil Requiem изначально хотели сделать онлайн-игрой - Capcom отказалась от идеи ради хоррора

Resident Evil Requiem изначально разрабатывалась как онлайн-игра, однако Capcom отказалась от этой концепции в процессе разработки. Об этом рассказал продюсер серии Масатика Кавата в специальном издании Biohazard 30th Special Mook, посвящённом 30-летию Resident Evil.

По словам Каваты, режиссёр игры Коси Наканиси на раннем этапе действительно рассматривал онлайн-формат и успел провести соответствующие исследования. Однако полученные результаты оказались неудовлетворительными, после чего команда решила вновь сосредоточиться на хорроре и отказалась от онлайн-направления.

Это был не единственный серьёзный поворот в разработке Resident Evil Requiem. Первым главным героем игры команда выбрала Леона Кеннеди, но позже разработчики пришли к выводу, что его высокая эффективность в бою слишком сильно сместит игру в сторону экшена. Чтобы сохранить атмосферу ужаса, в качестве второй ключевой героини была введена Грейс.

При этом Capcom намеренно не раскрывала участие Леона вплоть до позднего этапа продвижения игры. Как объяснил Кавата, разработчики хотели сохранить интригу вокруг того, насколько сильно Requiem будет сочетать хоррор и экшен, и благодаря этому поддерживали интерес к игре вплоть до релиза.

Попытка превратить Resident Evil Requiem в онлайн-проект выглядит особенно показательно на фоне истории Resident Evil 7. Ранее продюсер Джун Такэути рассказывал, что на ранних этапах разработки Capcom также рассматривала для Resident Evil 7 мультиплеер, микротранзакции и модель игры-сервиса. В итоге от этих идей отказались, поскольку команда не смогла придумать подходящую концепцию для многопользовательского хоррора, и Resident Evil 7 стала полноценной одиночной игрой.