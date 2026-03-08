Resident Evil Requiem на ПК получила одобрение Digital Foundry, но с некоторыми оговорками

Digital Foundry опубликовала новый анализ, на этот раз посвящённый ПК-версии Resident Evil Requiem. Вердикт технических энтузиастов в основном положительный: поддержка масштабирования и современные технологии превосходны, производительность стабильна, и никаких особых критических проблем отмечено не было.

Однако есть некоторые недостатки, которые Capcom перенесла из некоторых своих игр, такие как отсутствие ключевых графических настроек, например, регулируемого угла обзора и возможности отключения эффекта зернистости плёнки, а также трассировка лучей, которая слишком ресурсоёмка для видеокарт с 8 ГБ видеопамяти или меньше.

Среди «исторических недостатков», о которых сообщает Digital Foundry, отмечается, что для применения некоторых графических настроек, включая качество текстур, трассировку лучей и систему волос, требуется полная перезагрузка игры. Это затрудняет быструю оценку различий и поиск правильного баланса между качеством и производительностью. Трассировка лучей, хотя и является интересной функцией, несовместима с графическими процессорами AMD или Intel на момент запуска и требует использования технологии реконструкции лучей Nvidia. Парадоксально, но последнюю нельзя включить при стандартной трассировке лучей, где она была бы наиболее полезна.

К положительным моментам можно отнести компиляцию шейдеров, которая происходит при первом запуске и охватывает все настройки, обеспечивая практически бесперебойную работу. При переходе между локациями наблюдаются лишь незначительные колебания времени кадра, но в целом ситуация значительно лучше, чем в Resident Evil 4.

Что касается производительности, то наиболее значимым фактором является трассировка лучей: переключение с трассировки лучей на RT High, RT Normal или RT Off дает огромные улучшения, до 350% на RTX 4070 Ti Super. Для видеокарт с 8 ГБ памяти Digital Foundry рекомендует отключить трассировку лучей, использовать текстуры и сетки нормалей на низком уровне, но оставить включёнными улучшенные волосы.

Несмотря на эти критические проблемы, Digital Foundry считает Resident Evil Requiem достойным портом с ПК, надеясь, что Capcom выпустит целевые патчи для устранения наиболее очевидных недостатков, таких как отсутствие необходимых графических настроек и блокировка трассировки лучей на графических процессорах AMD и Intel.