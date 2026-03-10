Resident Evil Requiem на Switch 2 получила обновление с исправлениями геймплея

Несмотря на то что Resident Evil Requiem на Switch 2 вышла в весьма достойном состоянии, Capcom не забросила проект: для гибридной консоли уже выпущено обновление 1.1.1. В этом патче разработчики устранили критические баги, мешавшие прохождению, и оптимизировали геймплей.
Resident Evil Requiem версия 1.1.1 (9 марта 2026 г.)
- Исправлены ошибки, блокировавшие прогресс игрока при определенных условиях.
- Внедрены многочисленные исправления для улучшения общего игрового процесса.
Да, это всё. Возможно, это не самое масштабное обновление в истории, но любые улучшения — это всегда хорошо. Полный список изменений был опубликован на официальном сайте Resident Evil.
Напомним, что аналогичные правки на прошлой неделе получили версии для ПК, а также консолей Sony и Microsoft. К слову, Capcom прислушивается к комьюнити: сейчас студия вовсю трудится над тем, чтобы добавить полноценную поддержку фишек DualSense (адаптивных триггеров и тактильной отдачи) в версию для ПК. Сроки появления функций геймпада PS5 на компьютерах обещают уточнить позже.
Весьма достойное состояние, но критические баги, мешающие прохождению. Какие-же нынче жалкие стандарты качества. // Сергей Карпенко
Хоть какие-то современные игры выходят на эту устаревшую и слабую по железу ретро консоль
Вот уже 24 года жду новый Gamecube, когда уже нинка наиграется в портативность и выпустит Gamecube 2, ответа очевидно нет и вряд ли когда либо сделают, будут продолжать выпускать портативные костыли.