Resident Evil Requiem на Switch 2 получила обновление с исправлениями геймплея

Несмотря на то что Resident Evil Requiem на Switch 2 вышла в весьма достойном состоянии, Capcom не забросила проект: для гибридной консоли уже выпущено обновление 1.1.1. В этом патче разработчики устранили критические баги, мешавшие прохождению, и оптимизировали геймплей.

Resident Evil Requiem версия 1.1.1 (9 марта 2026 г.)

Исправлены ошибки, блокировавшие прогресс игрока при определенных условиях.

Внедрены многочисленные исправления для улучшения общего игрового процесса.

Да, это всё. Возможно, это не самое масштабное обновление в истории, но любые улучшения — это всегда хорошо. Полный список изменений был опубликован на официальном сайте Resident Evil.

Напомним, что аналогичные правки на прошлой неделе получили версии для ПК, а также консолей Sony и Microsoft. К слову, Capcom прислушивается к комьюнити: сейчас студия вовсю трудится над тем, чтобы добавить полноценную поддержку фишек DualSense (адаптивных триггеров и тактильной отдачи) в версию для ПК. Сроки появления функций геймпада PS5 на компьютерах обещают уточнить позже.