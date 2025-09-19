Resident Evil Requiem не получит новых подробностей в специальной программе Capcom на TGS 2025

Следующая онлайн-спецпрограмма Capcom запланирована на 24 сентября, предваряя Tokyo Game Show на следующей неделе новостями о своих новых играх. К сожалению, одной из игр, о которой не стоит ожидать новых подробностей, является Resident Evil Requiem.

Долгожданная игра в жанре survival horror, которая превысила миллион в списке желаний всего за несколько недель после анонса, входит в список игр издателя, запланированных на эту выставку. Если судить по Gamescom, в игру, возможно, можно будет поиграть на выставке, но не стоит ожидать никакой новой информации во время специальной программы.

С другой стороны, можно ожидать «последних новостей» о Pragmata и Mega Man Star Force Legacy Collection, новых подробностей о третьем обновлении Monster Hunter Wilds (которое выйдет в конце этого месяца) и о C. Viper, новом персонаже Street Fighter 6.

Также будут показаны «последние кадры» Onimusha: Way of the Sword, а продюсер Рёдзо Цудзимото и режиссёр Кэндзи Огуро поделятся новыми подробностями и основными моментами Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.