ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 468 оценок

Resident Evil Requiem не получит новых подробностей в специальной программе Capcom на TGS 2025

monk70 monk70

Следующая онлайн-спецпрограмма Capcom запланирована на 24 сентября, предваряя Tokyo Game Show на следующей неделе новостями о своих новых играх. К сожалению, одной из игр, о которой не стоит ожидать новых подробностей, является Resident Evil Requiem.

Долгожданная игра в жанре survival horror, которая превысила миллион в списке желаний всего за несколько недель после анонса, входит в список игр издателя, запланированных на эту выставку. Если судить по Gamescom, в игру, возможно, можно будет поиграть на выставке, но не стоит ожидать никакой новой информации во время специальной программы.

С другой стороны, можно ожидать «последних новостей» о Pragmata и Mega Man Star Force Legacy Collection, новых подробностей о третьем обновлении Monster Hunter Wilds (которое выйдет в конце этого месяца) и о C. Viper, новом персонаже Street Fighter 6.

Также будут показаны «последние кадры» Onimusha: Way of the Sword, а продюсер Рёдзо Цудзимото и режиссёр Кэндзи Огуро поделятся новыми подробностями и основными моментами Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

12
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Alarmsy

Вместо этого 27 числа пройдет отдельное мероприятие чисто в рамках RE9 на 50 минут от гейм директора

Там будет много инфы

1
Евгений Пекарский

Где инфа? Подкреплённая чем либо.

UndisturbedAimee Евгений Пекарский

На японском канале sony уже есть трансляция

1
K0t Felix

Плохо кнш, но потом как навалят