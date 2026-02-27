Resident Evil Requiem, новая часть хоррор-франшизы от Capcom, возглавила мировой топ продаж Steam

Новая часть культовой хоррор-франшизы от Capcom подтвердила статус одного из самых ожидаемых релизов года, заняв первое место в глобальном чарте Steam. Примечательно, что на волне успеха Requiem вырос интерес и к предыдущим частям серии: так, ремейк Resident Evil 4, рассказывающий историю Леона Кеннеди до событий Requiem, вновь вернулся на высокие позиции в списках самых продаваемых игр по всему миру.
Столь высокие показатели объясняются не только прямыми предзаказами, но и активной реализацией ключей активации через официальных партнеров Capcom, рассылка которых началась в минувшие выходные.
События Resident Evil Requiem разворачиваются спустя три десятилетия после катастрофы в Раккун-Сити и предлагают два полярных стиля игры: классический хоррор с загадками за аналитика ФБР Грейс Эшкрофт, ищущую правду о смерти матери, и сегмент за 51-летнего Леона Кеннеди, представляющий собой динамичный экшен в духе ремейка RE4, посвященный охоте на ученого Виктора Гидеона.
Игра уже доступна на ПК (Steam и Epic Games Store) и консолях (PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2).
Теперь про эту игру будут писать больше чем про Экспедицию 33, готовьтесь)
Логично что будут. Самое крутое в этой ситуации это новый сюжет и +- нормальная цена на саму игру. Цена через несколько лет будет составлять около 1.5т рублей, что не может не радовать. Я буду ждать с нетерпением хорошую скидку.
Насчёт геймплея я уверен что резик будет тот же что и 4ка или резик вилейдж но с видом сверху
Почему бы о хорошей игре не писать?
Как и ожидалось достаточно средняя игра, среднего сегмента, еще проблемная, рванное повествование технические баги, повсеместно заимствованные игровые механики из индустрии обкатанные, но уже приевшиеся.
И ЭТО ОТ ЖУРНАЛИСТОВ...
подожди месяц чтобы настоялись оценки игроков....
тогда этот шедевр себя покажет...
Это вам не Срута
К сожалению этот Резик - это полное разочарование! Полнейшее! Даже РЕ 6 на фоне РЕ 9, кажется неплохим Резиком! Хотя это было ожидаемо, по трейлерам, сливам и спойлерам.
само собой ничего удивительного
Гувноеды бегут с завода причмокивая губками в предвкушении очередной коричневой порции из выгребной ямы японского старика. Я уже писал ранее что только умственно отсталый будет радоваться этому недорезиденту, который с 2012г превратился в кэш коу от дяди сэма и дедушки такеучи. Думал за 10 минут промотать валксру и закончить на этом знакомство с данным высером. Однако переоценил сей кал и знакомство происходило путем передвижения курсором по таймлайну и предпросмотр кадров. Спидран 20 сек занял. 65% за какую-то нонейм прошмандовку, 35 за заднеприводного челочника, которого под конец дядя веня насадил как спенсера. The end. Жаль удалить нельзя, так как и не скачивал. Но ничего, обошелся чисткой истории просмотров.