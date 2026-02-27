Resident Evil Requiem, новая часть хоррор-франшизы от Capcom, возглавила мировой топ продаж Steam

Новая часть культовой хоррор-франшизы от Capcom подтвердила статус одного из самых ожидаемых релизов года, заняв первое место в глобальном чарте Steam. Примечательно, что на волне успеха Requiem вырос интерес и к предыдущим частям серии: так, ремейк Resident Evil 4, рассказывающий историю Леона Кеннеди до событий Requiem, вновь вернулся на высокие позиции в списках самых продаваемых игр по всему миру.

Столь высокие показатели объясняются не только прямыми предзаказами, но и активной реализацией ключей активации через официальных партнеров Capcom, рассылка которых началась в минувшие выходные.

События Resident Evil Requiem разворачиваются спустя три десятилетия после катастрофы в Раккун-Сити и предлагают два полярных стиля игры: классический хоррор с загадками за аналитика ФБР Грейс Эшкрофт, ищущую правду о смерти матери, и сегмент за 51-летнего Леона Кеннеди, представляющий собой динамичный экшен в духе ремейка RE4, посвященный охоте на ученого Виктора Гидеона.

Игра уже доступна на ПК (Steam и Epic Games Store) и консолях (PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2).