Resident Evil Requiem остаётся самой продаваемой игрой года в США

Недавно были раскрыты последние данные по американскому рынку видеоигр. Мэт Пискателла из Circana предоставил несколько интересных статистических данных, касающихся рынка США.
Во-первых, MLB: The Show 26 возглавила чарты продаж в марте 2026 года. За ней следуют Resident Evil Requiem и WWE 2K26 на пьедестале. Marathon занимает четвёртое место, а Pokémon Pokopia — пятое.
В целом за 2026 год Resident Evil Requiem остаётся самой продаваемой игрой в Соединенных Штатах. MLB: The Show 26 занимает второе место, а WWE 2K26 — третье. NBA 2K26 и Call of Duty: Black Ops 7 замыкают пятёрку лидеров.
Также в марте Switch 2 стала самой продаваемой консолью в США. Pokémon Pokopia описывается как «системный хит», способствовавший высоким показателям продаж консоли Nintendo. PS5 занимает второе место.
Ммммм Леончик как всегда тебе 😎💪🤳🏿
Хорошей игре хорошие продажи. Как раз прохожу (лицуха).
Естественно, как и скажем, какая-нибудь Калл оф Дути, ведь эти игры покупают не потому, что они хорошие или плохие, а просто потому что у них расхайпленное и узнаваемое название! Назови конфеты с гoвном - Обитель Зла или Калл оф Дути и их раскупят пачками! Назови очень вкусные конфеты, никому неизвестным именем, скажем, Обитель Калла или Зло оф Дути и дай Бог если ты продашь хоть небольшое их количество. Все просто, как дважды два!
Да по их топ-20 видно, что они с@снольщики-казуалы. Куча спортивных симуляторов, пару сетевых шутанов, майнкрафт, GTA и только в самом низу пару плюс-минус нормальных игр.