Resident Evil Requiem остаётся самой продаваемой игрой года в США

Недавно были раскрыты последние данные по американскому рынку видеоигр. Мэт Пискателла из Circana предоставил несколько интересных статистических данных, касающихся рынка США.

Во-первых, MLB: The Show 26 возглавила чарты продаж в марте 2026 года. За ней следуют Resident Evil Requiem и WWE 2K26 на пьедестале. Marathon занимает четвёртое место, а Pokémon Pokopia — пятое.

В целом за 2026 год Resident Evil Requiem остаётся самой продаваемой игрой в Соединенных Штатах. MLB: The Show 26 занимает второе место, а WWE 2K26 — третье. NBA 2K26 и Call of Duty: Black Ops 7 замыкают пятёрку лидеров.

Также в марте Switch 2 стала самой продаваемой консолью в США. Pokémon Pokopia описывается как «системный хит», способствовавший высоким показателям продаж консоли Nintendo. PS5 занимает второе место.