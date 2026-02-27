Resident Evil Requiem побила рекорд серии всего за час - в Steam уже более 267 тысяч игроков одновременно

Сегодня состоялся релиз долгожданного хоррора Resident Evil Requiem, который сразу же побил рекорды популярности франшизы в Steam. Спустя всего час после запуска количество одновременных игроков превысило 267 тысяч, что стало лучшим результатом в истории серии. До этого рекорд принадлежал ремейку 4 части - более 168 тысяч человек.
Обновленный топ самых популярных частей Resident Evil в Steam выглядит следующим образом:
- Resident Evil Requiem: 267509 игроков
- Resident Evil 4: 168191 игрок
- Resident Evil Village: 106631 игрок
- Resident Evil 2: 74227 игроков
- Resident Evil 3: 60293 игрока
- Resident Evil 7: Biohazard: 20449 игроков
Стоит отметить, что пиковый онлайн с учетом выходных определенно будет в разы больше. Пользовательские обзоры в сервисе Steam на данный момент очень положительные. Игроки хвалят новинку за атмосферу и возвращение к истокам. Однако, как это часто бывает с громкими релизами, не обошлось и без технических нареканий.
В техническом плане игра и правда сделала шаг назад по сравнению с ремейком 4-й части. Модели хуже, эффекты, анимации и физика.
Стоило только Кэпком связаться с Path Tracing, как начался даунгрейд. С PT игра выглядит великолепно, спору нет (хотя появляется мыло и нужно включать ещё и DLAA, что сжирает оставшиеся фпс, которых и так уже около 40), но выключишь эту фичу, и прям смотреть больно. Даже с трассировкой на максималках, отражения теперь выглядят так:
Мне это напоминает ситуацию с Киберпанком. Там была шикарная картинка с лучами. Потом добавили PT, и, чтоб была заметнее разница по сравнению с обычным RT, разрабы его превратили в понос, и игра с ним сейчас выглядит хуже, чем на релизе. Кэпки тоже зелёным с потрохами продались, эх. Понятное дело, что надо внедрять новые технологии, но, блин, по сути, Кэпком просто насрали на головы тем игрокам, кто по тем или иным причинам не может пользоваться PT. И это гадко.
Чистая правда. Значит мне не показалось. Я думал колаба с нвидиа пойдет в плюс, но нет… Некоторые детали выглядят ужасно. Например предметы в инвентаре при осмотре в каком то низком разрешении. В том же ремейке 4 качество при осмотре предмета - идеальное. Тут будто текстуры не прогрузились
Угу, так и есть. А мы ещё ржали над png травой в геймплее на Свиче :D На пк не особо-то и лучше это выглядит, как оказалось.
день звиздейц - 3 офф аккауна сцуко и не в 1 зайти не могу + хорошо киригири обесчял выпустить обход - быстрее с обходм поиграю чем сцуко пвсевдо офицеально, вот ваши оффки
халявщики должны страдать!
Так там для особо одаренных написано, что на дешёвых будут очереди так как у денувы лимит 5 активаций в сутки, а ты не один такой нищий. Бери оффку за 500+ и проблем не будет либо жди месяц или скрипт пиши которые каждые 5 минут будет делать запуск
Держи клоуна чел, для таких как ты, не жалко вообще))
Сейчас докачаю и тоже залипну.
Одна из самых классных и любимых серий игр.
Я смотрю ты переобулся в прыжке))
Если только в твоей больной фантазии, геймплей за Леона это тот самый резик который я и ждал, так что расслабься.
Блин я сейчас играю, и просто угарнул с момента когда он пришел в особняк где Доктора Гидеона надо было ждать как тут первый зомби с бензопилой на тебя нападает, это просто угар, в них прицелится куда сложнее чем в обычных зомби
еще не взломали? // Мирослав Лукин
Там Денуво
Здесь Денуво // Павел Пяся
гипервизор
Вот только снова нет поддержки широкоформатных мониторов и разрешения ноутбуков -_-
У меня 4к, а оно ставит максимум для меня 2к. И изменить это никак нельзя. Уже все опробовал.
Да тоже смотрел, что только 2к разрешение)Печально,чего то все больше складывается впечатление, много хайпа, а выхлопа на 10 часов прохождения.
Все там нормально ставит, проблема на твоей стороне
в чём проблема продолжительности?
Пиар, естейственный рост аудитории вот и результат.
Это было ожидаемо