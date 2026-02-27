Resident Evil Requiem побила рекорд серии всего за час - в Steam уже более 267 тысяч игроков одновременно

Сегодня состоялся релиз долгожданного хоррора Resident Evil Requiem, который сразу же побил рекорды популярности франшизы в Steam. Спустя всего час после запуска количество одновременных игроков превысило 267 тысяч, что стало лучшим результатом в истории серии. До этого рекорд принадлежал ремейку 4 части - более 168 тысяч человек.

Обновленный топ самых популярных частей Resident Evil в Steam выглядит следующим образом:

Resident Evil Requiem: 267509 игроков

267509 игроков Resident Evil 4: 168191 игрок

168191 игрок Resident Evil Village: 106631 игрок

106631 игрок Resident Evil 2: 74227 игроков

74227 игроков Resident Evil 3: 60293 игрока

60293 игрока Resident Evil 7: Biohazard: 20449 игроков

Стоит отметить, что пиковый онлайн с учетом выходных определенно будет в разы больше. Пользовательские обзоры в сервисе Steam на данный момент очень положительные. Игроки хвалят новинку за атмосферу и возвращение к истокам. Однако, как это часто бывает с громкими релизами, не обошлось и без технических нареканий.