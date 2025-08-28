ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 445 оценок

Resident Evil Requiem подарит "самые экстремальные" эмоции в истории серии

Gruz_ Gruz_

Resident Evil Requiem должна стать «американскими горками», по крайней мере, по словам режиссера Коши Наканиши, который в одном из недавних интервью назвал ее «самой экстремальной» игрой в серии, подчеркнув, что контраст между моментами напряжения и облегчения будет настолько заметен, что создаст эмоционально насыщенное и непредсказуемое впечатление.

"Что касается разработки, то мы находимся на стадии тестирования перед запланированным на февраль релизом и даже играем в нее внутри компании, пытаясь сопереживать игрокам... Я действительно чувствую, что это будут невероятные американские горки", - сказал Наканиши в интервью Eurogamer. "Напряжение, возникающее во время игры, и чувство разрядки, следующее за ней, будут так сильны и так далеки друг от друга, что это создаст необычайное эмоциональное воздействие. Это, возможно, самый экстремальный геймплей, который мы когда-либо делали, и из-за этого он будет чем-то особенным".

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series X|S и PC.

20
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
BaGa-HaCkEr

Посмотрим, надеюсь одним неубиваемым сталкером дело не ограничится.

В изоленте чужик люто бесил.

Alarmsy

Есть момент, что Silent Hill 2 Remake задрал очень сильную планку в плане напряжения и атмосферы пребывания в игре, надеюсь это не помешает прочувствовать описываемые качели в новом резике

В целом резики больше про геймплей, поэтому не особо жду мега хоррора, хоть и не отрицаю его наличие

Razyobchenko

Негром и бабой без бюста уже в трейлере напугали. Начало - положено.

2
Fargo82

Блин этож какие невры надо иметь чтоб во все игры резика поиграть да еще и пройти их. Я за свою жисть тока РИ 2 на ПС1 прошел и РИ4 на ПС3, всё! Дальше немогу, у меня нету стока трусов, жуть же эти игры страшные, персонажи еще такие медленные, оружия всегда и бк не хватает, уффф, не не, страшно.

Alarmsy

Ни один из резиков не страшный, они интересные и приятные с хоррор сеттингом

4
Fargo82 Alarmsy

ну незнаю, я ваще шарахаюсь, после резика я иду в гта5 отвлечься. Купил РИ4 ремейк или ремастеринг я хз, думал дайка вспомню как там было, ага!!! Наложил кирпичей тутже, выключил и удалил)))))))

Alarmsy Fargo82

Странная тема максимально, потому что РЕ4 - это самая шутерная часть, где хоррора в целом не существует

2
sa1958

Да ладно посмотрим, что там будет горки или сплошной обрыв, и мы на краю, и дороги дальше нет.

ThinFalco

Я хочу хардкора, чтобы монстры меня во всех позах нагибали😌

Razyobchenko

Жди подобный игрофильм на "тех самых сайтах" после релиза. Всё будет в лучшем виде! Даже игру не надо будет покупать.

2
kolinmah

Там будет главный зомбарь Нагибатор с большим дилдаком )) Надо будет от него убегать безоружным.

2
ThinFalco Razyobchenko

Спасибо бро

dimakozhanov

Разрабы со своим фетишом на страх уже надоели, РЕ7 в этом плане облажался по полной, РЕ8 это вообще треш комедия, а не хоррор, как говорится "не можешь срать - не мучай жопу".