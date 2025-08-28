Resident Evil Requiem подарит "самые экстремальные" эмоции в истории серии

Resident Evil Requiem должна стать «американскими горками», по крайней мере, по словам режиссера Коши Наканиши, который в одном из недавних интервью назвал ее «самой экстремальной» игрой в серии, подчеркнув, что контраст между моментами напряжения и облегчения будет настолько заметен, что создаст эмоционально насыщенное и непредсказуемое впечатление.
"Что касается разработки, то мы находимся на стадии тестирования перед запланированным на февраль релизом и даже играем в нее внутри компании, пытаясь сопереживать игрокам... Я действительно чувствую, что это будут невероятные американские горки", - сказал Наканиши в интервью Eurogamer. "Напряжение, возникающее во время игры, и чувство разрядки, следующее за ней, будут так сильны и так далеки друг от друга, что это создаст необычайное эмоциональное воздействие. Это, возможно, самый экстремальный геймплей, который мы когда-либо делали, и из-за этого он будет чем-то особенным".
Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series X|S и PC.
Посмотрим, надеюсь одним неубиваемым сталкером дело не ограничится.
В изоленте чужик люто бесил.
Есть момент, что Silent Hill 2 Remake задрал очень сильную планку в плане напряжения и атмосферы пребывания в игре, надеюсь это не помешает прочувствовать описываемые качели в новом резике
В целом резики больше про геймплей, поэтому не особо жду мега хоррора, хоть и не отрицаю его наличие
Негром и бабой без бюста уже в трейлере напугали. Начало - положено.
Блин этож какие невры надо иметь чтоб во все игры резика поиграть да еще и пройти их. Я за свою жисть тока РИ 2 на ПС1 прошел и РИ4 на ПС3, всё! Дальше немогу, у меня нету стока трусов, жуть же эти игры страшные, персонажи еще такие медленные, оружия всегда и бк не хватает, уффф, не не, страшно.
Ни один из резиков не страшный, они интересные и приятные с хоррор сеттингом
ну незнаю, я ваще шарахаюсь, после резика я иду в гта5 отвлечься. Купил РИ4 ремейк или ремастеринг я хз, думал дайка вспомню как там было, ага!!! Наложил кирпичей тутже, выключил и удалил)))))))
Странная тема максимально, потому что РЕ4 - это самая шутерная часть, где хоррора в целом не существует
Да ладно посмотрим, что там будет горки или сплошной обрыв, и мы на краю, и дороги дальше нет.
Я хочу хардкора, чтобы монстры меня во всех позах нагибали😌
Жди подобный игрофильм на "тех самых сайтах" после релиза. Всё будет в лучшем виде! Даже игру не надо будет покупать.
Там будет главный зомбарь Нагибатор с большим дилдаком )) Надо будет от него убегать безоружным.
Спасибо бро
Разрабы со своим фетишом на страх уже надоели, РЕ7 в этом плане облажался по полной, РЕ8 это вообще треш комедия, а не хоррор, как говорится "не можешь срать - не мучай жопу".