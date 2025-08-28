Resident Evil Requiem подарит "самые экстремальные" эмоции в истории серии

Resident Evil Requiem должна стать «американскими горками», по крайней мере, по словам режиссера Коши Наканиши, который в одном из недавних интервью назвал ее «самой экстремальной» игрой в серии, подчеркнув, что контраст между моментами напряжения и облегчения будет настолько заметен, что создаст эмоционально насыщенное и непредсказуемое впечатление.

"Что касается разработки, то мы находимся на стадии тестирования перед запланированным на февраль релизом и даже играем в нее внутри компании, пытаясь сопереживать игрокам... Я действительно чувствую, что это будут невероятные американские горки", - сказал Наканиши в интервью Eurogamer. "Напряжение, возникающее во время игры, и чувство разрядки, следующее за ней, будут так сильны и так далеки друг от друга, что это создаст необычайное эмоциональное воздействие. Это, возможно, самый экстремальный геймплей, который мы когда-либо делали, и из-за этого он будет чем-то особенным".

Релиз Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года для PS5, Xbox Series X|S и PC.