Resident Evil Requiem показывает впечатляющий процент прохождения: 70% в Steam и 67% на PlayStation

С момента релиза хоррора Resident Evil Requiem прошло чуть больше месяца, и статистика демонстрирует впечатляющий результат: 70% пользователей Steam и почти 67% владельцев PS5 завершили прохождение сюжетной кампании.

Эти цифры вызывают удивление даже у опытных игроков и аналитиков. Для сравнения: в мире AAA-проектов результат выше 50% считается отличным показателем для линейных игр, а для крупных открытых миров достаточно и 40%. Например, культовая The Last of Us Part II спустя несколько месяцев после выхода имела 58% прохождения, а Ghost of Tsushima через полгода - лишь 50%.

На платформе Steam достижение "Новичок" (англ. Rookie Agent), которое выдают за завершение игры на легкой сложности или выше, получили 70% игроков. На PS5 трофей заработали 66,9% пользователей - незначительно меньше, чем в Steam, но всё равно выдающийся результат для жанра хоррор.

Для контраста журналисты приводят данные по недавней игре Silent Hill f: там достижение за прохождение (на любой сложности) открыто лишь у 42,7% игроков в Steam. Стоит отметить, что прямое сравнение с предыдущими частями серии затруднено: в старых играх достижения часто выдавались только за прохождение на нормальной сложности и выше. Resident Evil Requiem уже доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2.