Resident Evil Requiem показывает впечатляющий процент прохождения: 70% в Steam и 67% на PlayStation

С момента релиза хоррора Resident Evil Requiem прошло чуть больше месяца, и статистика демонстрирует впечатляющий результат: 70% пользователей Steam и почти 67% владельцев PS5 завершили прохождение сюжетной кампании.
Эти цифры вызывают удивление даже у опытных игроков и аналитиков. Для сравнения: в мире AAA-проектов результат выше 50% считается отличным показателем для линейных игр, а для крупных открытых миров достаточно и 40%. Например, культовая The Last of Us Part II спустя несколько месяцев после выхода имела 58% прохождения, а Ghost of Tsushima через полгода - лишь 50%.
На платформе Steam достижение "Новичок" (англ. Rookie Agent), которое выдают за завершение игры на легкой сложности или выше, получили 70% игроков. На PS5 трофей заработали 66,9% пользователей - незначительно меньше, чем в Steam, но всё равно выдающийся результат для жанра хоррор.
Для контраста журналисты приводят данные по недавней игре Silent Hill f: там достижение за прохождение (на любой сложности) открыто лишь у 42,7% игроков в Steam. Стоит отметить, что прямое сравнение с предыдущими частями серии затруднено: в старых играх достижения часто выдавались только за прохождение на нормальной сложности и выше. Resident Evil Requiem уже доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch 2.
Так игра всего на 6 часов прохождения. Как там можно до конца не пройти? И это стоит 70 бачей
там только по больнице: пока обойдешь все комнаты, сто лет пройдет
47 часов и игра полностью пройдена, 147 часов в RE 4 Remake, до сих пор не прошёл полностью, при этом четвёрка стоит раза в 2 дешевле, думайте
Чем короче игра, тем больше процент прохождения. Че тут удивительного?
Например, культовая The Last of Us Part II спустя несколько месяцев после выхода имела 58% прохождения.
Это потому что 55% из 58% поиграли в игру только из за того что Найти Дог делают красивую графику, уделяют большое внимание к мелким деталям и отличный проработанный геймплей(боевую систему). А вот сюжет и персонажи в игре помойка редкостная.