Resident Evil Requiem получила 37/40 от Famitsu, God of War Sons of Sparta - лишь 30/40

Редакция японского издания Famitsu выставила оценки свежим релизам. Сюрпризов не случилось: баллы Resident Evil Requiem и God of War Sons of Sparta лишь подтвердили общий международный тренд.
Новый хоррор от Capcom дотянулся до идеала, заработав 37 из 40 (одна 10 и три 9). До абсолютного триумфа игре не хватило совсем чуть-чуть — критиков смутили неоднозначные эпизоды с Леоном.
А вот 2D-метроидвании God of War Sons of Sparta от Mega Cat Studios пришлось несладко. Приквел получил скромные 30 из 40 (две 8 и две 7). Для традиционно лояльного Famitsu это довольно слабый результат, хотя японцы всё равно оказались добрее своих западных коллег.
Остальные новинки:
- Gear.Club Unlimited 3 для Nintendo Switch 2 не вызвал восторга — 29/40.
- The Disney Afternoon Collection (сборник классики с Ducktales и Darkwing Duck) получил аналогичные 29/40.
Резик все остальные релизы задвинул.
Даже единица говорит, что это кому-то интересно. 30 это не скромные, а 75%.
Сравнивают теплое с мягким, деревянное с прозрачным, жопу с пальцем.
98% из 100% шикарна во всем.