Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 442 оценки

Resident Evil Requiem получила 37/40 от Famitsu, God of War Sons of Sparta - лишь 30/40

Редакция японского издания Famitsu выставила оценки свежим релизам. Сюрпризов не случилось: баллы Resident Evil Requiem и God of War Sons of Sparta лишь подтвердили общий международный тренд.

Новый хоррор от Capcom дотянулся до идеала, заработав 37 из 40 (одна 10 и три 9). До абсолютного триумфа игре не хватило совсем чуть-чуть — критиков смутили неоднозначные эпизоды с Леоном.

А вот 2D-метроидвании God of War Sons of Sparta от Mega Cat Studios пришлось несладко. Приквел получил скромные 30 из 40 (две 8 и две 7). Для традиционно лояльного Famitsu это довольно слабый результат, хотя японцы всё равно оказались добрее своих западных коллег.

Остальные новинки:

  • Gear.Club Unlimited 3 для Nintendo Switch 2 не вызвал восторга — 29/40.
  • The Disney Afternoon Collection (сборник классики с Ducktales и Darkwing Duck) получил аналогичные 29/40.
Резик все остальные релизы задвинул.

1
Даже единица говорит, что это кому-то интересно. 30 это не скромные, а 75%.

Сравнивают теплое с мягким, деревянное с прозрачным, жопу с пальцем.

98% из 100% шикарна во всем.