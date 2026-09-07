Resident Evil Requiem получила крупнейшую скидку в Steam после релиза - Capcom снизила стоимость хоррора на 30%

Capcom запустила новую скидочную кампанию для Resident Evil Requiem в Steam. На этот раз скидка достигла 30% — это новый максимум для игры после релиза. Ранее крупнейшее снижение стоимости составляло 20%.

Resident Evil Requiem вышла 26 февраля 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Разработчиком и издателем проекта выступила Capcom.

События новой части вновь возвращают игроков в Раккун-Сити. Главными героями выступают аналитик ФБР Грейс Эшкрофт и Леон С. Кеннеди, чьи сюжетные линии предлагают заметно различающийся игровой процесс.

Эпизоды Грейс сильнее ориентированы на классический survival horror, исследование и попытки избежать опасности, тогда как главы Леона делают больший акцент на динамичных сражениях и использовании разнообразного оружия.

Resident Evil Requiem стала очередной основной частью одной из самых известных серий Capcom и после выхода получила высокий пользовательский рейтинг в Steam.

Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго — распродажа Resident Evil Requiem закончится 21 сентября.