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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 845 оценок

Resident Evil Requiem получила крупнейшую скидку в Steam после релиза - Capcom снизила стоимость хоррора на 30%

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Capcom запустила новую скидочную кампанию для Resident Evil Requiem в Steam. На этот раз скидка достигла 30% — это новый максимум для игры после релиза. Ранее крупнейшее снижение стоимости составляло 20%.

Resident Evil Requiem вышла 26 февраля 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Разработчиком и издателем проекта выступила Capcom.

События новой части вновь возвращают игроков в Раккун-Сити. Главными героями выступают аналитик ФБР Грейс Эшкрофт и Леон С. Кеннеди, чьи сюжетные линии предлагают заметно различающийся игровой процесс.

Эпизоды Грейс сильнее ориентированы на классический survival horror, исследование и попытки избежать опасности, тогда как главы Леона делают больший акцент на динамичных сражениях и использовании разнообразного оружия.

Resident Evil Requiem стала очередной основной частью одной из самых известных серий Capcom и после выхода получила высокий пользовательский рейтинг в Steam.

Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго — распродажа Resident Evil Requiem закончится 21 сентября.

Раздачи и скидки 4
30
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
Newworld_DESTROYER

игра, которая проходится за 10 часов, не должна стоить как рдр или старфилд, двадцатка баксов честный ценник

18
AdriftDylan

А зачем? Я её сразу после выхода с гипервизором прошел бесплатно. И игра не понравилась, хотя я фанат резика. Просто прошлые части в одну слепили халтура.

9
Альф из Альфа Легиона

Эта фансервисная поепота, баксов 5 должна стоить, максимум.

8
Pаrallax

На релизе пройдена со стопроцентной скидкой.

6
Bookercatch

Прошел на ст