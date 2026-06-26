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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 2 616 оценок

Resident Evil Requiem получила обновление гипервизор-обхода Denuvo

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Для Resident Evil Requiem, вышло обновление способа обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты по прежнему позволяет запускать игру на процессорах AMD и Intel.

Обновление способа гипервизор-обхода Denuvo связано с вышедшим обновлением 1.3.1 (BuildID 23634047) для самой игры.

Остаётся дождаться обновления репака от FitGirl или от другого репакера, при условии что они есть, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.

ПК 45
18
4
Комментарии:  4
Ваш комментарий
Jeliya Jam

Затем чтобы....?

Jeliya Jam

Затем чтобы....?

Владимир Калинов

Так обновленная то игра уже есть осталось дождаться когда выложат кряк . Делов то .