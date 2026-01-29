Resident Evil Requiem получила от ESRB рейтинг "Для взрослых": в игре будет расчлененка, мат и внутриигровые покупки

Capcom сделала еще один шаг к выходу долгожданного хоррор-сиквела: Resident Evil Requiem официально получила возрастной рейтинг от ESRB. Это событие, произошедшее за месяц до запланированного релиза 27 февраля 2026 года, служит важным сигналом для фанатов: игра находится на финальной стадии подготовки и, скорее всего, избежит дальнейших задержек.

Как и ожидалось, игра получила рейтинг "M" (Для взрослых). Однако описание к рейтингу раскрыло новые детали о геймплее и тоне проекта. ESRB подтверждает баланс между экшеном и выживанием, упоминая, что игроки будут использовать огнестрельное оружие, взрывчатку и даже бензопилы для расчленения и обезглавливания врагов. Рейтинг также отмечает интенсивные сцены насилия, ругань матом (слово f**k) и пугающие локации, что обещает возвращение к классической формуле, сочетающей ужас и динамичные действия.

Важным пунктом в описании ESRB стало упоминание внутриигровых покупок. Помимо уже анонсированных изданий игры, это может указывать на запланированное дополнение (DLC). Ранее инсайдеры предполагали, что DLC для Requiem может быть посвящено Алиссе Эшкрофт, матери главной героини игры Грейс. У Capcom есть традиция выпускать крупные DLC для своих недавних игр серии (Resident Evil 7 и Village), так что подобный шаг был бы ожидаем.

Рейтинг также прояснил список платформ на момент запуска: PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Версия для PlayStation 4 в списке отсутствует, что, по всей видимости, ставит крест на слухах о её существовании, по крайней мере, в рамках релизного окна.