Resident Evil Requiem получила первое обновление с исправлениями вылетов и производительности

Пока одни фанаты погрузились с головой в обсуждение хитросплетений лора и гадают, на ком же всё-таки женился нестареющий Леон С. Кеннеди (впрочем, режиссёр игры уже развеял главную тайну), другие столкнулись с неприятной реальностью ПК-гейминга — техническими сбоями и просадками кадровой частоты. Благо, разработчики из Capcom не стали затягивать и уже выпустили первое официальное обновление для Resident Evil Requiem на всех платформах.

На ПК размер патча составил около 1.4 ГБ, а вместе с этим номер версии игры обновился до 1.110.000. Как сообщается, в первую очередь обновление направлено на исправление нестабильной работы технологии трассировки пути и общую стабилизацию на проблемном "железе".

Что нового в патче 1.110.000:

Устранён серьёзный баг, приводивший к внезапному падению кадровой частоты (на некоторых системах фреймрейт проседал до 16%) при использовании современных видеокарт линеек NVIDIA RTX 40 и 50 серий.

Исправлены ошибки, приводившие к зависаниям игры намертво и её периодическим аварийным вылетам (крашам) на определенных сборках ПК.

Текстовые поля интерфейса стали адаптивными (автоматически изменяют размер), что решило проблему с "вылезающим" за границы экраном текстом в некоторых языковых локализациях.

Хорошие новости для владельцев Steam Deck: после серверных обновлений движка хоррор теперь способен выдавать стабильные 40 кадров в секунду при использовании режима масштабирования FSR 3 Balanced.

Единственный минус релиза заключается в том, что свежая версия гарантированно "ломает" установленные пользователями моды от кастомных нарядов до плагинов на FOV. Вероятно проблема не с самими модами, а плагинами для их работы. Поэтому пока рекомендуется отключить все сторонние модификации перед загрузкой апдейта во избежание сбоев в запуске клиента.

Отметим, что над устранением падения FPS работали не только в Capcom. Компания NVIDIA также внесла свой вклад. "Зелёные" выпустили срочный хотфикс-профиль и актуальные версии драйверов — v595.76, которые специально дорабатывают стабильность работы видеокарт серии RTX в новой игре.

Первые отзывы доказывают, что связка драйвера и свежего игрового патча действительно возвращает фреймрейт на нормальный уровень.