Resident Evil Requiem получила самый высокий пользовательский балл на Metacritic в истории франшизы

Хоррор Resident Evil Requiem демонстрирует впечатляющие стартовые показатели. Став самой высокооцененной оригинальной игрой серии за последние два десятилетия и заняв лидирующие позиции в чартах продаж Steam, проект также получил беспрецедентное признание со стороны игрового сообщества.
На платформе Metacritic Resident Evil Requiem зафиксировала рекордный пользовательский рейтинг в истории франшизы. На текущий момент оценка составляет 9,5 балла, что превышает показатели всех предыдущих частей, включая Resident Evil 4 и её ремейк.
Данный рейтинг (9,5 балла на основе порядка 1300 отзывов) позволил Requiem обойти прежнего рекордсмена — Resident Evil 4 (2005), чей показатель составлял 9,1 балла. Requiem представляет собой успешную синергию ключевых элементов серии: динамику Resident Evil 4, а также хоррор-составляющую Biohazard и Village. Сочетание этих факторов с апелляцией к наследию франшизы позволило создать эталонный продукт.
Не говоря уже о том, что это один из тех редких случаев, когда игра обладает практически идеальной оптимизацией, что в современной индустрии встречается нечасто. Как бы то ни было, Capcom превзошли самих себя в девятой номерной части серии.
Сегмент за грейс подпортил впечатления, на 7 сойдет
наоборот у нее лучше геймплей
Ты прав. Вообще следовало всю эту мутню сурвивал хорроры убрать как жанр. Дать двустволку или пилу и крошить монстров направо и налево, вот самое то для игр, для развлечения, а не бегать по углам прятаться.
Можно было оставить, но там на корачках надо проходить, это не как ре 2 ремейке бежишь просто. На один раз сойдет, но вот второй как будет, хз. Да и загадки в дали от основного сюжета мало, кроме монеток и сейфов ничего нет.
Игра пушка! Советую всем!
Новый резик действительно крут. Есть конечно свои минусы и кринж (пафосные фразочки Леона), но в целом он выглядит куда лучше неплохой 8 части. Уверен с продажами у него будет все в порядке и нас в будущем ждут такие же достойные продолжения.
кому не нравится прошу вас пройти в калфилд и новый калдути. уверен, именно такие игры вам нравятся.
Я прохожу на ютубе и мне очень понравилась первая часть, а ракун где, то вся крутая графика пропала и навалили тупо бетона, трасировки лучей и пути совсем не видно
Игра технически сделана на уровне ласт оф ас 2 . Картинка в 4к с трассировкой путей в hdr невероятно красивая. Оружие (стрельба, перезарядка) ощущается как в рдр2 или в том же ласт оф ас 2. По сюжету тоже всё замечательно, особенно понравилось конечно за Леона в ракун сити, возвращение в полицейский участок , а на байке так вообще эпик
Чёт ты переборщил. Ласт оф ас2? Той уже почти 6 лет, выглядит технически качественней.
Не выглядит как ластуха (та лучше), но вторая часть игры в городе сильно её напоминала.
Да не, в ластухе анимации лучше и их больше, больше взаимодействия с окружением. РЕ9 красив визуально, но окружение статично, в игре стёкла не бьются, мониторы никак не реагируют на попадания и
Заслуженно
Заслуженно
Я никак не могу понять, почему пользовательский рейтинг не считается главным(основным)??? Ведь именно геймеры должны определять а не какие то продажные журналюги, это не правильно.
Это все продажные пользователи, им нельзя верить. Настоящие отзывы только на ПГ