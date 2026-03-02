Resident Evil Requiem получила самый высокий пользовательский балл на Metacritic в истории франшизы

Хоррор Resident Evil Requiem демонстрирует впечатляющие стартовые показатели. Став самой высокооцененной оригинальной игрой серии за последние два десятилетия и заняв лидирующие позиции в чартах продаж Steam, проект также получил беспрецедентное признание со стороны игрового сообщества.

На платформе Metacritic Resident Evil Requiem зафиксировала рекордный пользовательский рейтинг в истории франшизы. На текущий момент оценка составляет 9,5 балла, что превышает показатели всех предыдущих частей, включая Resident Evil 4 и её ремейк.

Данный рейтинг (9,5 балла на основе порядка 1300 отзывов) позволил Requiem обойти прежнего рекордсмена — Resident Evil 4 (2005), чей показатель составлял 9,1 балла. Requiem представляет собой успешную синергию ключевых элементов серии: динамику Resident Evil 4, а также хоррор-составляющую Biohazard и Village. Сочетание этих факторов с апелляцией к наследию франшизы позволило создать эталонный продукт.

Не говоря уже о том, что это один из тех редких случаев, когда игра обладает практически идеальной оптимизацией, что в современной индустрии встречается нечасто. Как бы то ни было, Capcom превзошли самих себя в девятой номерной части серии.