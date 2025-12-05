Resident Evil Requiem получит новый взгляд на The Game Awards 2025

Ведущий Джефф Кили объявил, что на церемонии The Game Awards 2025 будет представлен «ужасающий новый облик» Resident Evil Requiem от Capcom. Это, вероятно, означает, что игроки могут ожидать новый трейлер или демонстрацию игрового процесса Resident Evil Requiem во время трансляции The Game Awards.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК в Steam, и количество желающих уже превысило три миллиона.

Кроме того, в начале 2026 года состоится презентация Resident Evil Showcase, на которой будет представлена ​​более подробная информация о Resident Evil Requiem до выхода.