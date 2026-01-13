Resident Evil Requiem появится в GeForce NOW в день релиза

Resident Evil Requiem появится в сервисе GeForce NOW в день релиза игры, который назначен на 27 февраля. Об этом сообщила NVIDIA, которая тесно сотрудничает с Capcom в разработке версии для ПК, чтобы игра могла в полной мере использовать все преимущества графических карт GeForce RTX, включая технологию DLSS 4 и трассировку путей.

GeForce NOW — это подписочный сервис, который позволяет стримить игры с серверов NVIDIA на другие устройства. Также в сервисе доступны еще пять игр франшизы: Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 7 и Resident Evil Village.

Resident Evil Requiem получила полную локализацию на русский язык и выйдет на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК (Steam/EGS).