Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.7 595 оценок

Resident Evil Requiem появится в GeForce NOW в день релиза

Gruz_ Gruz_

Resident Evil Requiem появится в сервисе GeForce NOW в день релиза игры, который назначен на 27 февраля. Об этом сообщила NVIDIA, которая тесно сотрудничает с Capcom в разработке версии для ПК, чтобы игра могла в полной мере использовать все преимущества графических карт GeForce RTX, включая технологию DLSS 4 и трассировку путей.

GeForce NOW — это подписочный сервис, который позволяет стримить игры с серверов NVIDIA на другие устройства. Также в сервисе доступны еще пять игр франшизы: Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 4, Resident Evil 7 и Resident Evil Village.

Resident Evil Requiem получила полную локализацию на русский язык и выйдет на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК (Steam/EGS).

13
5
Комментарии:  5
PuaJl4eJl

Лучше бы сказали появится на торрентах в день релиза)

7
I7yPreH4uK

Нет конечно, там дену во, но я предзаказ сделал🤣🤣🤣

kotasha

Торрент в сделку не входит расходимся.

PuaJl4eJl I7yPreH4uK

Да вообще насрать, как всегда есть палочка-выручалочка steampass)

kotasha

Для масс кто прозевал и остался скажем на GTX вход в гееминг будет весьма кусачим, одна опера ссд будут стоить как пол компа.