Resident Evil Requiem предложит необычную реиграбельность за счёт двух героев

Capcom продолжает раскрывать детали Resident Evil Requiem и делает особый акцент на системе двух протагонистов. По словам режиссёра игры Коси Наканиси, именно она формирует «иной тип реиграбельности», которого раньше не было в серии.

Игрокам предстоит управлять Грейс и Леоном Кеннеди, причём их геймплей заметно отличается. Грейс — неопытная и тревожная героиня с постоянной нехваткой ресурсов, тогда как Леон — закалённый боец, способный уверенно расправляться с врагами. Интересная особенность в том, что мир между ними общий: побеждённые враги остаются мёртвыми, а подобранные предметы — исчезают для второго персонажа.

Это создаёт дополнительный слой стратегии. Например, если Грейс не справилась с противниками и отступила, позже можно вернуться на эту же локацию Леоном и зачистить её. Таким образом игрок сам решает, как распределять риски, ресурсы и сражения между героями.

По словам Наканиси, чем больше проходишь игру, тем сильнее замечаешь, как действия в одной части прохождения влияют на другую. Именно эта взаимосвязь делает повторные прохождения особенно интересными и отличает Requiem от прошлых частей Resident Evil.