Resident Evil Requiem предложит необычную реиграбельность за счёт двух героев

Capcom продолжает раскрывать детали Resident Evil Requiem и делает особый акцент на системе двух протагонистов. По словам режиссёра игры Коси Наканиси, именно она формирует «иной тип реиграбельности», которого раньше не было в серии.
Игрокам предстоит управлять Грейс и Леоном Кеннеди, причём их геймплей заметно отличается. Грейс — неопытная и тревожная героиня с постоянной нехваткой ресурсов, тогда как Леон — закалённый боец, способный уверенно расправляться с врагами. Интересная особенность в том, что мир между ними общий: побеждённые враги остаются мёртвыми, а подобранные предметы — исчезают для второго персонажа.
Это создаёт дополнительный слой стратегии. Например, если Грейс не справилась с противниками и отступила, позже можно вернуться на эту же локацию Леоном и зачистить её. Таким образом игрок сам решает, как распределять риски, ресурсы и сражения между героями.
По словам Наканиси, чем больше проходишь игру, тем сильнее замечаешь, как действия в одной части прохождения влияют на другую. Именно эта взаимосвязь делает повторные прохождения особенно интересными и отличает Requiem от прошлых частей Resident Evil.
Иш как упростили себе задачу, просто по тем же локациям пустят игрока повторно и назовут это фишкой игры)
Девчонка стремная.
Офигел?
Да не, вполне норм. Не толсти сильно
Ну, на непритязательный плебейский вкус может она и норм, но так-то она все равно стремная.
Враги может быть, а предметы были общими например в Веронике. Менеджмент ресурсов между напарниками в Зеро. Развитие старых идей.
По видосам, выглядит как попытка усидеть на двух хоррор-экшоновых стульях, как бы не получилось, что в панамку накидают фанаты обоих лагерей.
Вместо того чтобы придумывать что-то действительно новое. Придумали хорошо забытое старое. Ведь бегать по одним и тем же локациям героям не в первой.
Я предполагаю, что реквием делала параллельно одна команда, а 4-й римейк совсем другие люди. По крайней мере руководитель разработки ТОЧНО не тот. Скорее всего у них модель разработки как у активижин была: одни пилят блэкопсы, другие - модэрнварфарины... и колды отличаются между собой "по исполнению"... Ну вы поняли да...
ну что же ты бздишь, бздабол - было в легендарно провальной 6 за которую все забыли, но эту вдруг калоеды начали облизывать ) вот так загадка жака фреско, на решение 3 секунды )
так ты прикинь эта "реиграбельность" ещё и на 12 часоффф геймплея размажется, тогда сколько там геймплея на рыло выйдет?
Ну, с одной стороны прикольно звучит, а с другой как будто не очень. Вот представим ситуацию: игрок играет за Леона, заходит в комнату, видит ящик, забирает из ящика например патроны, и через какое-то время игроку возвращают Грейс. Игрок снова заходит в эту же комнату, но уже за Грейс, подходит снова к этому ящику, и тут — бац! — патронов нет, так как Леон ранее их забрал. Играя за Грейс, патроны можно конечно крафтить, но бывают ситуации, когда ресурсов нет ресурсов для Крафта. Что то как то это пока смешанные чувства вызывает.
такая механика же в двойке есть... только с оружием, не расходниками
Честно говоря я не помню. Я один раз прошёл двойку за Леона и за Клэр. Я проходил игру больше одного раза, но вот что бы две компании подряд, это было один раз. Остальные разы я проходил за одного персонажа.
насколько я помню, берёшь ракетницу и тебе пишут типа - она не достанется Клэр.. Или это было в оригинале или римейке? хз забей я наверное напутал, что-то было ещё вроде с подсумком не?
Удивляет, откуда столько негатива на ПГ к этой игре. Она ещё не вышла, но в комментах почти все уже её обоcpaли. А потом окажется, что за первые дни продано несколько мультов копий и отличные отзывы. Кэпком в последние годы по резику делают одну годноту, только ремейк тройки был спорным, и то не провальным
RE7 тоже был спорным, для меня по крайней мере.
Годноты есть две: resident evil 4 2005+2023 - другой годноты не знаю, я прошёл практически все части, кроме тех что с лайтганами.
P.s. сори ещё пятёрочка конечно топчик
Мне вполне зашёл
Да ладно, серьёзно!!?? То есть вы хотите сказать что у Грейс и Леона будет один и тот же арсенал оружия? Или просто одни и те же враги?