Resident Evil Requiem представит сотню уникальных персонажей среди зомби

С приближением выхода Resident Evil Requiem появляются новые подробности о следующей главе серии survival horror от Capcom. Особенно интересная информация поступила от директора игры Коси Наканиси (Koshi Nakanishi), который рассказал в интервью японскому журналу Famitsu, что в игре зомби будут иметь около ста различных личностей. Иными словами, это уже не будут просто безликие пожиратели мозгов.



В то же время он признал, что существует предел количества информации, которой игрок может обработать во время игрового процесса. Решение, найденное командой, заключалось в создании системы, в которой различия не очевидны на первый взгляд.

Одной из первоначальных идей было то, что было бы интересно придать каждому зомби уникальную индивидуальность. Но количество информации, которое может воспринять игрок, ограничено, поэтому мы постарались создать такой игровой опыт, при котором на первый взгляд нелегко уловить различия, но по мере прохождения игры ты начинаешь понимать их особенности и находить способы противостоять им.



В то же время вся наша команда разработчиков с большим энтузиазмом работала над тем, чтобы каждый зомби был уникальным: даже самые обычные из них имеют свои голоса и детали. В общей сложности, я думаю, их около сотни».

В другом интервью Наканиcи упомянул, что эти уникальные черты делают зомби в Resident Evil Requiem крайне непредсказуемыми, даже несмотря на то, что они по-прежнему ведут себя так, как и нежить из предыдущих частей франшизы.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PC, PS5, Xbox Series S|X и Switch 2.