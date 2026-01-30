ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 641 оценка

Resident Evil Requiem представит сотню уникальных персонажей среди зомби

Gruz_ Gruz_

С приближением выхода Resident Evil Requiem появляются новые подробности о следующей главе серии survival horror от Capcom. Особенно интересная информация поступила от директора игры Коси Наканиси (Koshi Nakanishi), который рассказал в интервью японскому журналу Famitsu, что в игре зомби будут иметь около ста различных личностей. Иными словами, это уже не будут просто безликие пожиратели мозгов.

В то же время он признал, что существует предел количества информации, которой игрок может обработать во время игрового процесса. Решение, найденное командой, заключалось в создании системы, в которой различия не очевидны на первый взгляд.

Одной из первоначальных идей было то, что было бы интересно придать каждому зомби уникальную индивидуальность. Но количество информации, которое может воспринять игрок, ограничено, поэтому мы постарались создать такой игровой опыт, при котором на первый взгляд нелегко уловить различия, но по мере прохождения игры ты начинаешь понимать их особенности и находить способы противостоять им.

В то же время вся наша команда разработчиков с большим энтузиазмом работала над тем, чтобы каждый зомби был уникальным: даже самые обычные из них имеют свои голоса и детали. В общей сложности, я думаю, их около сотни».

В другом интервью Наканиcи упомянул, что эти уникальные черты делают зомби в Resident Evil Requiem крайне непредсказуемыми, даже несмотря на то, что они по-прежнему ведут себя так, как и нежить из предыдущих частей франшизы.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PC, PS5, Xbox Series S|X и Switch 2.

20
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
Беккер5443

Блин если я не ошибаюсь Леон стал ещё брутальнее как в Вендетте 😍😍😍😍

8
Alkatraz7N7

Он уже там был за.....баный жизнью, представляю как его всё достало в requiem😁

1
Lvinomord

Леон как будто едет в электричке на дачу;)

4
RРG
Леон стал ещё брутальнее
1
AdriftDylan

Выглядит как ремейк 2 и 3 части по графике и весу игры.Хотелось бы после 7 и 8 что то покруче.Пока что не внушает,похоже на длс про Розу.

6
Otavek

Ничем не похоже на ДЛС про Розу

1
AdriftDylan Otavek

Я просто по новостям сужу и скринам,ролики не смотрел.Боюсь судя по размеру игры её за ночь пройдешь и забудешь.

4
Yurkiykot AdriftDylan

Серию Резидента прохотяд многие не по разу, там челленджей полно просто.

2
urfhruf

Если не ошибаюсь то в геймплее были одинаковые зомби

1
Константин335

Скоро это уже увидим 27 февраля

1
Finni24

без одной руки, без двух рук, с двумя руками, с одним глазом, с двумя глазами, мужчина, женщина - все перемешиваем и вот те сотня вариантов... ну почти😁

1
Леший3

вранье

1
K0t Felix

не, 100 уникальных зобби это апокрифично

1
sa1958

Ну что же интересно, как эти зомби будут по разному орать и бегать.

Scorpion_GamePlay

Да да, а физика халатов и ткани так и не смогли.

ShooterFAN

Толку то, зомби неубиваемые, голова чугунная, бред собачий.