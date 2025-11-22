Resident Evil Requiem привлекла уже более трёх миллионов желающих

Resident Evil Requiem уверенно закрепляется среди самых ожидаемых хоррор-игр: проект преодолел отметку в три миллиона добавлений в список желаемого. Такой показатель делает её одним из наиболее обсуждаемых тайтлов текущего года — особенно среди поклонников атмосферных хорроров и тех, кто внимательно следит за развитием вселенной Resident Evil.
Capcom недавно заявила, что Requiem — один из самых амбициозных проектов франшизы, и даже сообщила, что планирует продать больше, чем Resident Evil Village. Команда также отметила, что разработка новой игры началась «задолго до» выхода восьмой номерной части.
Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК в Steam и Epic Games, а также PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.
Ну хоть продолжительность игры обещается быть терпимой, чуть дольше, чем в ре7,8. И взаимодействия всяческие лучше, чем в ре4р. Уже нормально.
Посмотрим чё они там выкатят в конце февраля ,надеюсь в ракун сити будет нормально контента и не один коридор как в ремейке 3 !
Чем это интересно? Прятками с зажигалкой? Меня игра пока вообще не привлекает, в данный момент даже нормального геймплея нет (прятки с зажигалкой не считаются). Меня игра пока только отталкивает, не смотря на то, что положительные новости об игре всё же есть, но мне этого недостаточно, что бы я прям заинтересовался. Капком, дайте геймплей полноценный.