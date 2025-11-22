Resident Evil Requiem привлекла уже более трёх миллионов желающих

Resident Evil Requiem уверенно закрепляется среди самых ожидаемых хоррор-игр: проект преодолел отметку в три миллиона добавлений в список желаемого. Такой показатель делает её одним из наиболее обсуждаемых тайтлов текущего года — особенно среди поклонников атмосферных хорроров и тех, кто внимательно следит за развитием вселенной Resident Evil.

Capcom недавно заявила, что Requiem — один из самых амбициозных проектов франшизы, и даже сообщила, что планирует продать больше, чем Resident Evil Village. Команда также отметила, что разработка новой игры началась «задолго до» выхода восьмой номерной части.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на ПК в Steam и Epic Games, а также PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.