Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.6 807 оценок

Resident Evil Requiem продолжает бить рекорды серии - пиковый онлайн в Steam превысил 320 тысяч человек

Gruz_ Gruz_

Уже в первые часы после выхода Resident Evil Requiem захватила лидерство в Steam, собрав 267 тысяч активных пользователей. Ажиотаж вокруг проекта Capcom продолжил расти, в результате чего пиковый онлайн в Steam достиг внушительных 320,056 человек.

Resident Evil Requiem побила рекорд серии всего за час - в Steam уже более 267 тысяч игроков одновременно

Текущие цифры почти вдвое превосходят пик предыдущего лидера — RE4 Remake (168 тысяч), что фиксирует исторический максимум популярности франшизы. Это вывело Requiem на третье место среди самых успешных ПК-релизов в истории Capcom: проект вплотную приблизился к цифрам Monster Hunter: World (334 тысячи), уступая лишь недосягаемому лидеру — Monster Hunter Wilds с его внушительным онлайном в ~1 351 000 пользователей.

Помимо рекордной статистики, игра получила признание сообщества — пользовательский рейтинг в Steam держится на отметке «крайне положительно». Игроки высоко оценивают возвращение к мрачным истокам и гнетущую атмосферу классического хоррора. Такой ажиотаж подтверждает статус Requiem как главного блокбастера года, установившего новую планку для жанра survival horror.

Полное руководство по головоломкам, загадкам, сейфам и паролям в Resident Evil Requiem

Релиз подтвердил растущий спрос на франшизу: интерес к Resident Evil только растет. Несмотря на рейтинг 18+, хоррор уверенно возглавил чарты продаж Steam, потеснив привычных лидеров платформы. Учитывая текущую динамику, рекорд посещаемости — далеко не предел и может быть обновлен уже в ближайшее время.

KoreanLoki

Детей накормили коричневым и жидким. Сегодня праздник для маленьких игрунков. Будут ночью мочить зомби. Жизнь лудомана началась и закончилась.

Yurkiykot

Брысь отсюдова, тогда!)

Janekste

Лучше уж мочить зомбаков всю ночь, чем строчить нелепые бессмысленные комменты как ты. Точка.

Bibendi Janekste

Зачем ты его назвал точкой?)))

Лидер Мур

Цифры не имеют значения, вдруг отзывы плохие! Ща узнаем))

Seven_zzz

А вот не было бы гипервизора, уже бы 2 миливона людей играло. Очевидно что все спиратили.
Злые пираты загубили великую франшизу :'(

Anal4onok

Капком напихала всю защиту какая есть на сегодня в свою игру))) 10 в 1 аж)))

agula98

гипервизору все равно

Anal4onok agula98

Да не серьезно это все с этим Гипервизором,нужен нормальный взлом как раньше!! Все 8 частей бывшие взломаны и до этой очередь дойдет!! Уж больно игра крутая и ее не оставят просто так,все равно ломанут,дело времени!!

Евгений Луговой

Рад за Успешных людей...

Нам нелюдям ещё ждать...

sa1958

Теперь интервал сообщений, о количестве игроков, устанавливаем 30 минут.

TerryTrix

Больше надо, БОЛЬШЕ!!!

bohdan2015

Ну есть те в отзывах, кому скучно проходить:D Неужели такой регресс по врагам по сравнению с прошлыми частями?

darkevil555

что сонибои сьехи на про мыло лютое

Egik81

Посмотрим насколько хватит эффекта пиара.

