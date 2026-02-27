Resident Evil Requiem продолжает бить рекорды серии - пиковый онлайн в Steam превысил 320 тысяч человек

Уже в первые часы после выхода Resident Evil Requiem захватила лидерство в Steam, собрав 267 тысяч активных пользователей. Ажиотаж вокруг проекта Capcom продолжил расти, в результате чего пиковый онлайн в Steam достиг внушительных 320,056 человек.

Текущие цифры почти вдвое превосходят пик предыдущего лидера — RE4 Remake (168 тысяч), что фиксирует исторический максимум популярности франшизы. Это вывело Requiem на третье место среди самых успешных ПК-релизов в истории Capcom: проект вплотную приблизился к цифрам Monster Hunter: World (334 тысячи), уступая лишь недосягаемому лидеру — Monster Hunter Wilds с его внушительным онлайном в ~1 351 000 пользователей.

Помимо рекордной статистики, игра получила признание сообщества — пользовательский рейтинг в Steam держится на отметке «крайне положительно». Игроки высоко оценивают возвращение к мрачным истокам и гнетущую атмосферу классического хоррора. Такой ажиотаж подтверждает статус Requiem как главного блокбастера года, установившего новую планку для жанра survival horror.

Релиз подтвердил растущий спрос на франшизу: интерес к Resident Evil только растет. Несмотря на рейтинг 18+, хоррор уверенно возглавил чарты продаж Steam, потеснив привычных лидеров платформы. Учитывая текущую динамику, рекорд посещаемости — далеко не предел и может быть обновлен уже в ближайшее время.