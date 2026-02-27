Resident Evil Requiem продолжает бить рекорды серии - пиковый онлайн в Steam превысил 320 тысяч человек

Уже в первые часы после выхода Resident Evil Requiem захватила лидерство в Steam, собрав 267 тысяч активных пользователей. Ажиотаж вокруг проекта Capcom продолжил расти, в результате чего пиковый онлайн в Steam достиг внушительных 320,056 человек.
Текущие цифры почти вдвое превосходят пик предыдущего лидера — RE4 Remake (168 тысяч), что фиксирует исторический максимум популярности франшизы. Это вывело Requiem на третье место среди самых успешных ПК-релизов в истории Capcom: проект вплотную приблизился к цифрам Monster Hunter: World (334 тысячи), уступая лишь недосягаемому лидеру — Monster Hunter Wilds с его внушительным онлайном в ~1 351 000 пользователей.
Помимо рекордной статистики, игра получила признание сообщества — пользовательский рейтинг в Steam держится на отметке «крайне положительно». Игроки высоко оценивают возвращение к мрачным истокам и гнетущую атмосферу классического хоррора. Такой ажиотаж подтверждает статус Requiem как главного блокбастера года, установившего новую планку для жанра survival horror.
Релиз подтвердил растущий спрос на франшизу: интерес к Resident Evil только растет. Несмотря на рейтинг 18+, хоррор уверенно возглавил чарты продаж Steam, потеснив привычных лидеров платформы. Учитывая текущую динамику, рекорд посещаемости — далеко не предел и может быть обновлен уже в ближайшее время.
Детей накормили коричневым и жидким. Сегодня праздник для маленьких игрунков. Будут ночью мочить зомби. Жизнь лудомана началась и закончилась.
Брысь отсюдова, тогда!)
Лучше уж мочить зомбаков всю ночь, чем строчить нелепые бессмысленные комменты как ты. Точка.
Зачем ты его назвал точкой?)))
Цифры не имеют значения, вдруг отзывы плохие! Ща узнаем))
А вот не было бы гипервизора, уже бы 2 миливона людей играло. Очевидно что все спиратили.
Злые пираты загубили великую франшизу :'(
Капком напихала всю защиту какая есть на сегодня в свою игру))) 10 в 1 аж)))
гипервизору все равно
Да не серьезно это все с этим Гипервизором,нужен нормальный взлом как раньше!! Все 8 частей бывшие взломаны и до этой очередь дойдет!! Уж больно игра крутая и ее не оставят просто так,все равно ломанут,дело времени!!
Рад за Успешных людей...
Нам нелюдям ещё ждать...
Теперь интервал сообщений, о количестве игроков, устанавливаем 30 минут.
Больше надо, БОЛЬШЕ!!!
Ну есть те в отзывах, кому скучно проходить:D Неужели такой регресс по врагам по сравнению с прошлыми частями?
что сонибои сьехи на про мыло лютое
Посмотрим насколько хватит эффекта пиара.