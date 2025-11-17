Resident Evil Requiem сохранила некоторые элементы из отмененного мультиплеерного прототипа

Ранее инсайдер Dusk Golem утверждал, что Resident Evil Requiem изначально задумывалась как многопользовательский проект с открытым миром. И вот в интервью Press Start Australia продюсер Масато Кумадзава подтвердил эти слухи и в общих чертах рассказал о ранних этапах разработки.

По его словам, на тот момент Capcom уже создала рабочий прототип, который был интересен, но не передавал атмосферу страха, необходимую для этой серии. Поэтому студия решила отказаться от многопользовательского концепта и вернуться к традиционному стилю франшизы, в то же время сохранив некоторые идеи из изначального проекта. Правда, продюсер не стал уточнять, какие именно элементы остались в игре.

Часть элементов осталась, но какие именно и как они были реализованы, пока сказать не можем. В процессе разработки игры мы тщательно анализировали проект и спрашивали себя: понравится ли он фанатам серии? В итоге все пришли примерно к одному и тому же выводу: вероятно, фанаты вряд ли получат от нее массу удовольствия. Тем не менее, так как игра все-таки была интересна, некоторые элементы из нее мы все-таки добавили в финальную версию.

Возможно, эти влияния проявятся в более динамичных сценах или даже затронут Леона, чье участие в новой игре еще не подтверждено официально, даже несмотря на множество намеков и предполагаемых утечек в сети.

По словам Кумазавы, разработка Requiem заняла шесть лет, включая период, пока студия планировала сделать из игры онлайн-проект. Также он отметил, что новое приключение получилось примерно в духе Resident Evil 2, с упором на хоррор.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года для PC, PS5, Xbox Series S|X и Switch 2.