Resident Evil Requiem сохраняет лидерство в британском чарте продаж

Британский игровой чарт снова возглавил хоррор Resident Evil Requiem, уверенно удерживающий лидерство. Вторую строчку заняла Mario Kart World — один из главных хитов для новой консоли Nintendo Switch 2. Проект от Capcom демонстрирует отличную динамику продаж. Основная аудитория игры сосредоточена на PlayStation 5 (54% всех копий) и ПК (35%), в то время как владельцы Nintendo Switch 2 и Xbox Series X/S суммарно обеспечили лишь около 11% продаж.

Любопытно, что в первой пятерке чарта прочно обосновались сразу три эксклюзива от Nintendo: компанию Mario Kart составили Pokemon Pokopia и Pokemon Legends: Z-A.

Среди свежих релизов в тройку лидеров пробился симулятор рестлинга WWE 2K26, причем львиная доля его продаж (76%) пришлась на PlayStation 5, тогда как на Xbox — лишь 16%. Шестую строчку заняла Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Здесь аудитория разделилась почти поровну: 50% копий приобрели владельцы Nintendo Switch 2 и 45% — пользователи PlayStation 5 (на долю Xbox пришлось всего 4%)».