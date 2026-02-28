Resident Evil Requiem стала 2-й среди игр Capcom в Steam по одновременному онлайну, обойдя Monster Hunter World

Новая часть хоррор-серии Capcom демонстрирует исключительно сильный старт: Resident Evil Requiem не только переписала исторические чарты бренда в Steam, но и стала одной из самых успешных игр в первые несколько дней после релиза.
По данным SteamDB, количество одновременных игроков на платформе Valve превысило 344 000. Таким образом, Requiem удалось обойти Monster Hunter World и закрепиться на 2-й строчке чарта игр Capcom. Однако, успех Monster Hunter Wilds, которая зафиксировала 1,38 млн одновременных пользователей, остаётся недосягаемым. Впрочем, коммерческий успех игры на данный момент практически не вызывает сомнений.
- Monster Hunter Wilds — 1,38 миллиона человек;
- Resident Evil Requiem — 344 тысячи человек;
- Monster Hunter World — 334 тысячи человек;
- Monster Hunter Rise — 231 тысяча человек;
- Dragon's Dogma 2 — 228 тысяч человек;
- Resident Evil 4 (2023) — 168 тысяч человек;
- Resident Evil Village — 106 тысяч человек;
- Devil May Cry 5 — 88 тысяч человек;
- Resident Evil 2 (2019) — 74 тысячи человек;
- Street Fighter 6 — 70 тысяч человек.
