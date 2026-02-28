Resident Evil Requiem стала 2-й среди игр Capcom в Steam по одновременному онлайну, обойдя Monster Hunter World

Новая часть хоррор-серии Capcom демонстрирует исключительно сильный старт: Resident Evil Requiem не только переписала исторические чарты бренда в Steam, но и стала одной из самых успешных игр в первые несколько дней после релиза.

По данным SteamDB, количество одновременных игроков на платформе Valve превысило 344 000. Таким образом, Requiem удалось обойти Monster Hunter World и закрепиться на 2-й строчке чарта игр Capcom. Однако, успех Monster Hunter Wilds, которая зафиксировала 1,38 млн одновременных пользователей, остаётся недосягаемым. Впрочем, коммерческий успех игры на данный момент практически не вызывает сомнений.