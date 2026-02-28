ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 917 оценок

Resident Evil Requiem стала 2-й среди игр Capcom в Steam по одновременному онлайну, обойдя Monster Hunter World

monk70 monk70

Новая часть хоррор-серии Capcom демонстрирует исключительно сильный старт: Resident Evil Requiem не только переписала исторические чарты бренда в Steam, но и стала одной из самых успешных игр в первые несколько дней после релиза.

По данным SteamDB, количество одновременных игроков на платформе Valve превысило 344 000. Таким образом, Requiem удалось обойти Monster Hunter World и закрепиться на 2-й строчке чарта игр Capcom. Однако, успех Monster Hunter Wilds, которая зафиксировала 1,38 млн одновременных пользователей, остаётся недосягаемым. Впрочем, коммерческий успех игры на данный момент практически не вызывает сомнений.

  1. Monster Hunter Wilds — 1,38 миллиона человек;
  2. Resident Evil Requiem — 344 тысячи человек;
  3. Monster Hunter World — 334 тысячи человек;
  4. Monster Hunter Rise — 231 тысяча человек;
  5. Dragon's Dogma 2 — 228 тысяч человек;
  6. Resident Evil 4 (2023) — 168 тысяч человек;
  7. Resident Evil Village — 106 тысяч человек;
  8. Devil May Cry 5 — 88 тысяч человек;
  9. Resident Evil 2 (2019) — 74 тысячи человек;
  10. Street Fighter 6 — 70 тысяч человек.
