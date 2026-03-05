Resident Evil Requiem стала лидером по количеству загрузок в PlayStation Store по итогам февраля

Согласно официальным данным PlayStation Blog, экшен-хоррор Resident Evil Requiem занял первое место в рейтинге самых скачиваемых игр февраля для консоли PlayStation 5 в США, Канаде и Европейском союзе. Этот результат был достигнут всего за двое суток с момента релиза, состоявшегося 27 февраля. Высокие показатели вовлеченности подтверждались еще на этапе предварительных заказов в PS Store.

Благодаря активной маркетинговой программе Capcom и повышенному вниманию к новой части Resident Evil, вырос спрос на предыдущие игры серии и их ремейки. В частности, ремейк Resident Evil 4 вернулся в топ-20 самых скачиваемых игр для PlayStation 5. На платформе PlayStation 4 в список наиболее востребованных тайтлов месяца также вошли Resident Evil, Resident Evil 5 и Resident Evil 6.

Стартовые продажи Resident Evil Requiem за первые пять дней составили 5 миллионов копий. Это сделало игру самым быстрорастущим проектом франшизы, оставив позади предыдущего рекордсмена — RE4 Remake.