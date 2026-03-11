Resident Evil Requiem стала лучшей игрой февраля по версии игроков PlayStation

Sony Interactive Entertainment подвела итоги февральского голосования "Выбор игроков", и победителем с большим отрывом стала игра Resident Evil Requiem. Экшен-хоррор от Capcom, подаривший фанатам долгожданную встречу с любимым агентом Леоном Кеннеди, завоевал сердца игроков по всему миру.

Ваши голоса говорят сами за себя: ужасы и сражения торжествуют, и Resident Evil Requiem побеждает в номинации "Выбор игроков" за февраль. Поздравляем Capcom!

Февраль выдался жарким на новинки: помимо триумфатора, в борьбу за звание лучшего вступили такие тяжеловесы, как God of War: Sons of Sparta, Dragon Quest VII Reimagined, Nioh 3 и мрачный Reanimal. Однако именно возвращение Леона в мир бесконечного кошмара оказалось самым желанным для фанатов.

Премия "Выбор игроков" определяется исключительно голосами игроков. В конце каждого месяца PlayStation Blog открывает опрос, в котором пользователи выбирают лучший новый релиз. В голосовании участвуют только свежие проекты и полномасштабные ремейки (такие как Resident Evil 4 (2023) или Final Fantasy VII Remake), в то время как простые переиздания не рассматриваются.