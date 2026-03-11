ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 528 оценок

Resident Evil Requiem стала лучшей игрой февраля по версии игроков PlayStation

Sony Interactive Entertainment подвела итоги февральского голосования "Выбор игроков", и победителем с большим отрывом стала игра Resident Evil Requiem. Экшен-хоррор от Capcom, подаривший фанатам долгожданную встречу с любимым агентом Леоном Кеннеди, завоевал сердца игроков по всему миру.

Ваши голоса говорят сами за себя: ужасы и сражения торжествуют, и Resident Evil Requiem побеждает в номинации "Выбор игроков" за февраль. Поздравляем Capcom!

Февраль выдался жарким на новинки: помимо триумфатора, в борьбу за звание лучшего вступили такие тяжеловесы, как God of War: Sons of Sparta, Dragon Quest VII Reimagined, Nioh 3 и мрачный Reanimal. Однако именно возвращение Леона в мир бесконечного кошмара оказалось самым желанным для фанатов.

Премия "Выбор игроков" определяется исключительно голосами игроков. В конце каждого месяца PlayStation Blog открывает опрос, в котором пользователи выбирают лучший новый релиз. В голосовании участвуют только свежие проекты и полномасштабные ремейки (такие как Resident Evil 4 (2023) или Final Fantasy VII Remake), в то время как простые переиздания не рассматриваются.

FlyRazer

Так себе достижение, учитывая отсутствие громких достойных новинок в феврале :D

CleverOrvillethor

как же Леончик бустит разрабов

WretchedQuenby

конечно шикарная часть получилась, молодцы capcom!!!!!!!!

Ellie Williams

потому что больше не чё дельного не вышло

Искусственный интеллeкт
стала лучшей игрой февраля

если не целого года (с лета 2025)

