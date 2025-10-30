ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Логические, Шутер, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби, Постапокалипсис
8.6 510 оценок

Resident Evil Requiem стала первой игрой от Capcom в Epic Games Store

Tiger Goose Tiger Goose

30 октября 2025 года открылись предварительные заказы на Resident Evil Requiem. Обращает на себя внимание тот факт, что, среди прочих платформ, игра выйдет также в Epic Games Store. Официальная публикация по этому поводу появилась в самом магазине, а на странице игры доступна возможность оформить предварительный заказ.

Таким образом, Resident Evil Requiem — первая игра от Capcom, ставшая доступной в Epic Games Store. Ранее проекты от японской корпорации не появлялись в магазине Epic Games.

На момент публикации данной новости Resident Evil Requiem доступна для покупки в Epic Games Store в том числе и с российских аккаунтов. Цена на стандартное издание составляет 4999 рублей, на делюкс-издание — 5719 рублей.

Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года.

Комментарии:  12
North235

А смысл? Один фиг большинство игру приобретут в более удобном стиме.

4
Abarmot90

Но для РБ не факт. Steam не доступна, epic доступна к покупке

4
North235 Abarmot90

На каком-нибудь маркетплейсе можно ключик для стима урвать, порой даже дешевле чем покупая через стим напрямую.

askazanov

Да не стоит она этих денег ) даже картина об этом говорит в посте ))))

1
Геральт Батькович

никакая игра не стоит таких денег

1
askazanov Геральт Батькович

Тоже верно впринципе. Ага подожди, ГТа выйдет, так там вообще ценник будет под 200 баксов )))))

IgnobleLorcan

В Эпике не было Резиков?? Смысл тогда в этом конченным магазе?

1
William Dwight

тоже в шоке) Чем интересно руководствовались в капком

answerx32

Только жаль что никто там ее не купит. Была бы цена чуть ниже, был бы и смысл.

caliskan

В кз стиме 3800 и 4300 выходит. Взял там

romero52

как всегда беру аккаунт.

PuaJl4eJl

Epic пусть идет лесом)