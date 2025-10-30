Resident Evil Requiem стала первой игрой от Capcom в Epic Games Store

30 октября 2025 года открылись предварительные заказы на Resident Evil Requiem. Обращает на себя внимание тот факт, что, среди прочих платформ, игра выйдет также в Epic Games Store. Официальная публикация по этому поводу появилась в самом магазине, а на странице игры доступна возможность оформить предварительный заказ.
Таким образом, Resident Evil Requiem — первая игра от Capcom, ставшая доступной в Epic Games Store. Ранее проекты от японской корпорации не появлялись в магазине Epic Games.
На момент публикации данной новости Resident Evil Requiem доступна для покупки в Epic Games Store в том числе и с российских аккаунтов. Цена на стандартное издание составляет 4999 рублей, на делюкс-издание — 5719 рублей.
Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года.
А смысл? Один фиг большинство игру приобретут в более удобном стиме.
Но для РБ не факт. Steam не доступна, epic доступна к покупке
На каком-нибудь маркетплейсе можно ключик для стима урвать, порой даже дешевле чем покупая через стим напрямую.
Да не стоит она этих денег ) даже картина об этом говорит в посте ))))
никакая игра не стоит таких денег
Тоже верно впринципе. Ага подожди, ГТа выйдет, так там вообще ценник будет под 200 баксов )))))
В Эпике не было Резиков?? Смысл тогда в этом конченным магазе?
тоже в шоке) Чем интересно руководствовались в капком
Только жаль что никто там ее не купит. Была бы цена чуть ниже, был бы и смысл.
В кз стиме 3800 и 4300 выходит. Взял там
как всегда беру аккаунт.
Epic пусть идет лесом)