Resident Evil Requiem стала первой игрой от Capcom в Epic Games Store

30 октября 2025 года открылись предварительные заказы на Resident Evil Requiem. Обращает на себя внимание тот факт, что, среди прочих платформ, игра выйдет также в Epic Games Store. Официальная публикация по этому поводу появилась в самом магазине, а на странице игры доступна возможность оформить предварительный заказ.

Таким образом, Resident Evil Requiem — первая игра от Capcom, ставшая доступной в Epic Games Store. Ранее проекты от японской корпорации не появлялись в магазине Epic Games.

На момент публикации данной новости Resident Evil Requiem доступна для покупки в Epic Games Store в том числе и с российских аккаунтов. Цена на стандартное издание составляет 4999 рублей, на делюкс-издание — 5719 рублей.

Выход Resident Evil Requiem запланирован на 27 февраля 2026 года.