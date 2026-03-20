Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 702 оценки

Resident Evil Requiem стала самой продаваемой игрой 2026 года в США

IKarasik IKarasik

Новый хоррор Resident Evil Requiem уверенно стартовал на рынке США, заняв первое место по продажам не только за февраль, но и за весь 2026 год на текущий момент.

Хотя точные цифры продаж в США не раскрываются, компания Capcom уже подтвердила глобальный успех игры — более 6 миллионов копий за короткий срок. Это делает Requiem самой быстро продаваемой частью серии Resident Evil.

При этом общий рынок видеоигр в США практически не вырос. По данным аналитической компании Circana, суммарные расходы увеличились всего на 1% по сравнению с прошлым годом. Продажи игрового контента остались на прежнем уровне, а аксессуары даже показали снижение.

Единственным заметным драйвером роста стало железо. Во многом это связано с выходом Nintendo Switch 2, благодаря которому сегмент консолей вырос на 22% и достиг 326 миллионов долларов. Несмотря на это, PlayStation 5 продолжает лидировать по продажам как в денежном выражении, так и по количеству устройств.

Интересно, что Switch 2 опережает оригинальную Switch примерно на 45% по динамике продаж за аналогичный период после запуска.

В топе продаж за февраль также отметились NBA 2K26, Call of Duty: Black Ops 7 и Minecraft. Среди новинок в чартах появились Dragon Quest VII: Reimagined и God of War: Sons of Sparta.

Отдельного внимания заслуживает сборник Resident Evil Generation Pack — на консоли Nintendo он показал даже более высокие продажи, чем сама Requiem, что говорит о сильном интересе аудитории к серии в целом.

Несмотря на громкие релизы, февраль 2026 года оказался заметно слабее аналогичного периода прошлого года, когда рынок подогрели такие крупные проекты, как Monster Hunter Wilds и Kingdom Come: Deliverance II.

Комментарии:  10
Dante Xz

Самая лёгкая покупка в моей жизни. Игра неадекватно шикарная. Получаешь исключительно эстетическое удовольствие от такого уровня качества.

sa1958

Ну и ладненько, американцы они такие.

Summor Ner

Что ещё сказать - Лёня зарешал.😎

Без него показатели были бы куда скромнее.

ojibra_6y3oba

А че год уже закончился?

Денис Сидоров 5

Судя по 5 комментам за час, всем уже по..уй на неё)))))

