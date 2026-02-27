Resident Evil Requiem стала самой высокооцененной основной частью серии со времен оригинальной RE4

Resident Evil Requiem ворвалась в инфополе с оглушительным успехом: 25 февраля критики единогласно провозгласили проект новым стандартом качества в жанре хоррор от Capcom.

С рейтингом 88 на Metacritic игра стала самой высокооцененной частью серии за последние двадцать лет, превзойдя даже Resident Evil Village и приблизившись к легендарному рекорду, который принадлежит оригинальной Resident Evil 4 с 2005 года. Триумфальное возвращение Леона Кеннеди не просто оправдало, а превзошло все ожидания

Рейтинги основных частей серии Resident Evil:

Resident Evil 4 – 96

Resident Evil 5 – 83

Resident Evil 6 – 67

Resident Evil 7 – 86

Resident Evil Village – 84

Resident Evil Requiem – 88

Важность этого события заключается в том, что, хотя последние релизы Resident Evil сохраняли стабильно высокое качество, многие из них были ремейками. Теперь же, выпустив новую номерную часть, Capcom доказала свою способность создавать контент такого же уровня спустя столько лет.

Похоже, возвращение Леона Кеннеди и ставка на полноценное продолжение сюжета сработали на все сто, превратив запуск в настоящий праздник для фанатов. Учитывая восторженные отзывы прессы (88 баллов на Metacritic) и взрывной интерес аудитории, Resident Evil Requiem имеет все шансы стать самой продаваемой частью в истории Capcom.

Resident Evil Requiem триумфально стартовала на ПК и консолях, установив абсолютный рекорд серии в Steam. Всего за час пиковый онлайн превысил 267 тысяч человек, что более чем в два раза больше показателей Village (106 тыс.) и значительно выше ремейка Resident Evil 4 (168 тыс.).