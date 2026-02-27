Resident Evil Requiem стала самой высокооцененной основной частью серии со времен оригинальной RE4

Resident Evil Requiem ворвалась в инфополе с оглушительным успехом: 25 февраля критики единогласно провозгласили проект новым стандартом качества в жанре хоррор от Capcom.
С рейтингом 88 на Metacritic игра стала самой высокооцененной частью серии за последние двадцать лет, превзойдя даже Resident Evil Village и приблизившись к легендарному рекорду, который принадлежит оригинальной Resident Evil 4 с 2005 года. Триумфальное возвращение Леона Кеннеди не просто оправдало, а превзошло все ожидания
Рейтинги основных частей серии Resident Evil:
- Resident Evil 4 – 96
- Resident Evil 5 – 83
- Resident Evil 6 – 67
- Resident Evil 7 – 86
- Resident Evil Village – 84
- Resident Evil Requiem – 88
Важность этого события заключается в том, что, хотя последние релизы Resident Evil сохраняли стабильно высокое качество, многие из них были ремейками. Теперь же, выпустив новую номерную часть, Capcom доказала свою способность создавать контент такого же уровня спустя столько лет.
Похоже, возвращение Леона Кеннеди и ставка на полноценное продолжение сюжета сработали на все сто, превратив запуск в настоящий праздник для фанатов. Учитывая восторженные отзывы прессы (88 баллов на Metacritic) и взрывной интерес аудитории, Resident Evil Requiem имеет все шансы стать самой продаваемой частью в истории Capcom.
Resident Evil Requiem триумфально стартовала на ПК и консолях, установив абсолютный рекорд серии в Steam. Всего за час пиковый онлайн превысил 267 тысяч человек, что более чем в два раза больше показателей Village (106 тыс.) и значительно выше ремейка Resident Evil 4 (168 тыс.).
ой ой ...
во-первых - подождём оценки от игроков... пусть даже у метакритиков
во-вторых - реквием - это галимое кинцо без геймплея по заветам Дэвида Кейджа
в- третьих - если вам "мало лет" и это первая ваша игра, то я вам сочувствую, но она вам понравится
в-четвёртых - реквием это даже не виладж, это ривалэйшон, как оказалось разраб оттуда
в-пятых - фомки из кэпком сделали из Грэйс стрёмную, а из Лёни гигачэда их мечты на порше
итого: буквально все мои предсказания после выхода второго трейлера сбылись... я всё тут писал хехе
В стиме уже положительные отзывы от игроков. И еще на консолях в дисковом издании уже даже пройти игру успели, большинство хвалит игру
может потому что, спустя многие месяцы, выходит что то получше? чем шедевры от разработчиков, которые делают ...... а не игры, и спрашивают а где выручка?
Бред она по всем параметрам хуже 6ки. Только что прошёл игру такая халтура за 70 $. Даже погоня на байке выглядит всрато по сравнению с такой же погоней на байке в 6ой части.
Ну хоть Леончик возобновил доверие поиграть в эту 😎💪
Бесплатно не поиграть, вот и беситесь и желчью брызгаете))
Зачем обманываешь людей? Они посмотрят на ютубе и решат стоит ли платить за КИНО...
1. Игрожурам нет доверия 2. Игра с Denuvo, а хорошей игре она не нужна.
тоже так считаю тот же ниох 3 отличная игра и продажи хз хорошие и без деновы
+ DRM сунули туда, игра ваще крашится.
Хорошей игре, отличные оценки
хейтерам
если "игрок" считает что рэквием пипец какой жестокий то значит не игрок...
пример самой безобидной жести от кэпком - Shadow of Rome ps2 - где играешь за гладиатора:
Т.о. по сравнению с настоящими играми (даже от кэпком!) - рэквием это соевый мультик для стримерш твича - чтобы они говорили вауууу и фармили хайп
И? Не увидел ничего необычного, а в игры от капком играю со времен пс1. В РЕ7 лопата Бейкера и полийцейский, а полицейские из РЕ2Ремейк, у одного из которых выпали кишки, а у другого от Ликера челюсть на соплях держалась. Оттуда же и журналист, которому Тиран сломал голову так, что глаз вылез.
Одно дело глупая мясорубка в клоунском стиле, а-ля Дед Райсинг или гладиаторы, а другое действительно жестокость
ты пройди эту игру ИМЕННО про гладиаторов, а не зомби мусор, пропитайся эпохой, войди в роль, осознай себя не в сказке а на арене с мясорубкой, где осознаешь что нужно делать страшное чтобы выжить, а ВСЕ резики поданы как не настоящая сказка, хоть я и большой фан серии
4 лучше - а это опять повторяет резик 7 - а он дно
Так, и оценка 88/100 сейчас - "ну, такое себе".
Хейтеры, ну не играйте вы в нее, у вас там у каждого рядом стоит дядька с пистолетом и насильно принуждает играть?
Расшифровка подтекста звучит так
Всегда было похрен на чужое мнение, что критиков, что игроков.