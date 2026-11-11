Resident Evil Requiem стала триумфатором церемонии Golden Joystick Awards 2026, а Capcom признана лучшей студией

Resident Evil Requiem получила главную награду Golden Joystick Awards 2026 — Ultimate Game of the Year. Игра Capcom была признана абсолютной лучшей игрой года по версии премии. Игра также получила ещё три премии:
- Лучшая игра года на консолях (Console Game of the Year).
- Лучший игровой трейлер (Best Game Trailer).
- Лучшая актёрская игра — Анджела Сант-Альбано за роль Грейс Эшкрофт (Best Lead Performer).
Capcom была признала студией года на церемонии Golden Joystick Awards 2026. В этом году компания действительно выдала впечатляющую серию релизов. Среди наиболее заметных проектов — Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3, Pragmata, Onimusha: Way of the Sword и дополнение для Dragon's Dogma 2.
Фансервис возвысили чуть ли не до игры года)) какой же цирк, хотя сейчас десятилетие фансервисов , ремейков и прочего шлака, не удивительно)
по факту ,до сих пор русская озвучка ,оптимизация игр топ ,нет повесток
Знаем мы эти церемонии и кому на них выдают награды! И Тлоу 2 выдавали, и Балде Гея 3 за секс тр@согеев с медведями и Драгонс Эйджу Инквизиции за "правильных" персонажей и другим подобным. Вот теперь у них "правильные" игры делает КрэпКам, ей и вручили эту премию. Хотя по факту последние игры от них очень