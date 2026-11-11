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Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 3 023 оценки

Resident Evil Requiem стала триумфатором церемонии Golden Joystick Awards 2026, а Capcom признана лучшей студией

monk70 monk70

Resident Evil Requiem получила главную награду Golden Joystick Awards 2026 — Ultimate Game of the Year. Игра Capcom была признана абсолютной лучшей игрой года по версии премии. Игра также получила ещё три премии:

  • Лучшая игра года на консолях (Console Game of the Year).
  • Лучший игровой трейлер (Best Game Trailer).
  • Лучшая актёрская игра — Анджела Сант-Альбано за роль Грейс Эшкрофт (Best Lead Performer).

Capcom была признала студией года на церемонии Golden Joystick Awards 2026. В этом году компания действительно выдала впечатляющую серию релизов. Среди наиболее заметных проектов — Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3, Pragmata, Onimusha: Way of the Sword и дополнение для Dragon's Dogma 2.

Индустрия 205 Мероприятия 20
94
85
Комментарии:  85
Ваш комментарий
Имран2442

Фансервис возвысили чуть ли не до игры года)) какой же цирк, хотя сейчас десятилетие фансервисов , ремейков и прочего шлака, не удивительно)

43
KILLA06

по факту ,до сих пор русская озвучка ,оптимизация игр топ ,нет повесток

35
Авраам Линкольн
Resident Evil Requiem стала триумфатором церемонии Golden Joystick Awards 2026, а Capcom стала лучшей студией

Знаем мы эти церемонии и кому на них выдают награды! И Тлоу 2 выдавали, и Балде Гея 3 за секс тр@согеев с медведями и Драгонс Эйджу Инквизиции за "правильных" персонажей и другим подобным. Вот теперь у них "правильные" игры делает КрэпКам, ей и вручили эту премию. Хотя по факту последние игры от них очень