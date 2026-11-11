Resident Evil Requiem стала триумфатором церемонии Golden Joystick Awards 2026, а Capcom признана лучшей студией

Resident Evil Requiem получила главную награду Golden Joystick Awards 2026 — Ultimate Game of the Year. Игра Capcom была признана абсолютной лучшей игрой года по версии премии. Игра также получила ещё три премии:

Лучшая игра года на консолях (Console Game of the Year).

Лучший игровой трейлер (Best Game Trailer).

Лучшая актёрская игра — Анджела Сант-Альбано за роль Грейс Эшкрофт (Best Lead Performer).

Capcom была признала студией года на церемонии Golden Joystick Awards 2026. В этом году компания действительно выдала впечатляющую серию релизов. Среди наиболее заметных проектов — Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3, Pragmata, Onimusha: Way of the Sword и дополнение для Dragon's Dogma 2.