ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.8 1 292 оценки

Resident Evil Requiem стала золотой жилой для перекупщиков на фоне острого дефицита дисковых изданий

Gruz_ Gruz_

Если для игрового сообщества релиз Resident Evil Requiem стал долгожданным событием, полным открытий, то для спекулянтов он превратился в инструмент извлечения быстрой прибыли. Пользуясь ажиотажным спросом и дефицитом физических изданий, спекулянты массово размещают объявления на аукционных площадках, значительно завышая рыночную стоимость. На платформе eBay зафиксированы сотни предложений в категории «Buy It Now» с ценами, существенно превышающими рекомендованные производителем.

Главным объектом спекуляций стало издание Deluxe Edition (MSRP $89,99): из-за нехватки товара в розничных сетях его стоимость на перепродаже варьируется от $144 до $250. Высокий спрос отмечается даже на отдельные элементы комплектации — в частности, пустые металлические кейсы (Steelbook) реализуются по цене около $75. Стандартные копии игры при официальной стоимости в $69,99 выставляются на аукционы по цене от $110, что способствует нагнетанию искусственного дефицита.

Особо сложная ситуация наблюдается вокруг набора Generation Pack для Switch 2 (включает Requiem, RE7 и Village). Ограниченный срок реализации (до 31 марта) в сочетании с логистическими перебоями привел к тому, что комплект фактически перешел в категорию труднодоступного эксклюзива.

11
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Eothlin

щас бы дисками пользоваться в 2к26

10
UnbearableSavage

Это из области "почему сонибои неадекваты?" :)

6
Azimut zvuk

Да видел на озоне диски по 12к с лишним,есть же упоротые которые покупают.

2
sa1958

Во как, а подождать слегка.

K0t Felix

Понеслась моча по трубам