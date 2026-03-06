Resident Evil Requiem стала золотой жилой для перекупщиков на фоне острого дефицита дисковых изданий

Если для игрового сообщества релиз Resident Evil Requiem стал долгожданным событием, полным открытий, то для спекулянтов он превратился в инструмент извлечения быстрой прибыли. Пользуясь ажиотажным спросом и дефицитом физических изданий, спекулянты массово размещают объявления на аукционных площадках, значительно завышая рыночную стоимость. На платформе eBay зафиксированы сотни предложений в категории «Buy It Now» с ценами, существенно превышающими рекомендованные производителем.

Главным объектом спекуляций стало издание Deluxe Edition (MSRP $89,99): из-за нехватки товара в розничных сетях его стоимость на перепродаже варьируется от $144 до $250. Высокий спрос отмечается даже на отдельные элементы комплектации — в частности, пустые металлические кейсы (Steelbook) реализуются по цене около $75. Стандартные копии игры при официальной стоимости в $69,99 выставляются на аукционы по цене от $110, что способствует нагнетанию искусственного дефицита.

Особо сложная ситуация наблюдается вокруг набора Generation Pack для Switch 2 (включает Requiem, RE7 и Village). Ограниченный срок реализации (до 31 марта) в сочетании с логистическими перебоями привел к тому, что комплект фактически перешел в категорию труднодоступного эксклюзива.