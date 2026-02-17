Resident Evil Requiem станет самой "тяжелой" игрой в истории серии на PS5

Resident Evil Requiem установит новый рекорд франшизы по объему занимаемого места на PlayStation 5. Согласно данным трекера PlayStation Game Size, для установки хоррора потребуется 72,88 ГБ на SSD-накопителе.
Этот показатель, обнаруженный в базе данных PSN, делает новинку самой «тяжелой» игрой в истории серии Resident Evil, заметно опередив предыдущего рекордсмена — ремейк Resident Evil 4 (58 ГБ). Если сравнивать с последней номерной частью, Resident Evil Village, то Requiem почти втрое превышает размер восьмой части, которая занимала всего 27,3 ГБ.
Хотя размер игры не всегда говорит о её масштабе, в данном случае это оправдано: Resident Evil Requiem фактически содержит две кампании в одной. Вы будете проходить сюжет от лица Грейс и Леона. Геймплей за Грейс сфокусирован на классическом хорроре, а за Леона — на экшене. Персонажи будут часто сменяться, формируя единую общую историю.
Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля ПК и консолях. Сообщается, что после Subnautica 2 и Forza Horizon 6 это самая популярная игра в списке желаний в Steam — 2,5 миллиона. Предварительные заказы также оказались намного сильнее, чем ожидала Capcom, что способствовало росту цен на акции Capcom.
Ох уж эти бедолаги консольщики ,тяжелое бремя иметь сейчас ps5)
О да, это так "оправдано". Особенно в Resident Evil 6 с ее, сколько там? 4 кампании было? С выбором персонажа?
Мне 6 зашла, уход от «стоп-крана» к нормальной боевке, странно, что подобную не использовали в других играх серии и тем более в экшенах.
6ая оч крутая. не понимаю тех, кто наяривают на убожество под номером 5, там реально не игра, а еле работающий код
да и аж 7 персов было играбельных
не так и много учитывая сегодняшние стандарты
Короче, попахивает раздутой фигнёй, но посмотрим. Надеюсь всё таки там будет большие локации, а не пещерная линейка ))))
гумно будет увы
Что то гомной попахивает, вся эта компания припудривает какую-то дичь, хочется ошибаться.
Значит на ПК будет 80 гигов весить.
Нормальный вес для современной игры.
если открытый мир
Не обязательно. Колды, батлы вон сколько весят.
А, то есть тяжелой значит много весит? А то я уже испугался, от заголовка новости, что Леону таки пи3дарики по концовке...
ну чё там прям огромный сюжет?
Сюжет как обычно у сарсомов - одни и те же локи за двух разных персонажей проходишь
тут скорее более высокие текстуры зонби решают
игра часов на 20-30, в зависимости от прохождения
72гб это в целом даж мало
Так сейчас многие игры минимум от 100 гигов начинаются так Capcom еще даже отстают.
Самое главное не лёгкая уже хорошо)))