Resident Evil Requiem станет самой "тяжелой" игрой в истории серии на PS5

Resident Evil Requiem установит новый рекорд франшизы по объему занимаемого места на PlayStation 5. Согласно данным трекера PlayStation Game Size, для установки хоррора потребуется 72,88 ГБ на SSD-накопителе.

Этот показатель, обнаруженный в базе данных PSN, делает новинку самой «тяжелой» игрой в истории серии Resident Evil, заметно опередив предыдущего рекордсмена — ремейк Resident Evil 4 (58 ГБ). Если сравнивать с последней номерной частью, Resident Evil Village, то Requiem почти втрое превышает размер восьмой части, которая занимала всего 27,3 ГБ.

Хотя размер игры не всегда говорит о её масштабе, в данном случае это оправдано: Resident Evil Requiem фактически содержит две кампании в одной. Вы будете проходить сюжет от лица Грейс и Леона. Геймплей за Грейс сфокусирован на классическом хорроре, а за Леона — на экшене. Персонажи будут часто сменяться, формируя единую общую историю.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля ПК и консолях. Сообщается, что после Subnautica 2 и Forza Horizon 6 это самая популярная игра в списке желаний в Steam — 2,5 миллиона. Предварительные заказы также оказались намного сильнее, чем ожидала Capcom, что способствовало росту цен на акции Capcom.