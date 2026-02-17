ЧАТ ИГРЫ
Resident Evil Requiem 27.02.2026
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, От третьего лица, Зомби
8.7 695 оценок

Resident Evil Requiem станет самой "тяжелой" игрой в истории серии на PS5

Gruz_ Gruz_

Resident Evil Requiem установит новый рекорд франшизы по объему занимаемого места на PlayStation 5. Согласно данным трекера PlayStation Game Size, для установки хоррора потребуется 72,88 ГБ на SSD-накопителе.

Предзагрузка Resident Evil: Requiem начнётся 25 февраля, а сама игра выйдет в полночь 27-го

Этот показатель, обнаруженный в базе данных PSN, делает новинку самой «тяжелой» игрой в истории серии Resident Evil, заметно опередив предыдущего рекордсмена — ремейк Resident Evil 4 (58 ГБ). Если сравнивать с последней номерной частью, Resident Evil Village, то Requiem почти втрое превышает размер восьмой части, которая занимала всего 27,3 ГБ.

Хотя размер игры не всегда говорит о её масштабе, в данном случае это оправдано: Resident Evil Requiem фактически содержит две кампании в одной. Вы будете проходить сюжет от лица Грейс и Леона. Геймплей за Грейс сфокусирован на классическом хорроре, а за Леона — на экшене. Персонажи будут часто сменяться, формируя единую общую историю.

Релиз Resident Evil Requiem состоится 27 февраля ПК и консолях. Сообщается, что после Subnautica 2 и Forza Horizon 6 это самая популярная игра в списке желаний в Steam — 2,5 миллиона. Предварительные заказы также оказались намного сильнее, чем ожидала Capcom, что способствовало росту цен на акции Capcom.

25
23
Комментарии:  23
PuaJl4eJl

Ох уж эти бедолаги консольщики ,тяжелое бремя иметь сейчас ps5)

8
Yoshemitsu
О да, это так "оправдано". Особенно в Resident Evil 6 с ее, сколько там? 4 кампании было? С выбором персонажа?

4
Kenn1y

Мне 6 зашла, уход от «стоп-крана» к нормальной боевке, странно, что подобную не использовали в других играх серии и тем более в экшенах.

4
JohnyKitamao

6ая оч крутая. не понимаю тех, кто наяривают на убожество под номером 5, там реально не игра, а еле работающий код

5
jax baron

да и аж 7 персов было играбельных

WerGC

не так и много учитывая сегодняшние стандарты

3
askazanov

Короче, попахивает раздутой фигнёй, но посмотрим. Надеюсь всё таки там будет большие локации, а не пещерная линейка ))))

2
KookyPentheus

гумно будет увы

KookyPentheus

Что то гомной попахивает, вся эта компания припудривает какую-то дичь, хочется ошибаться.

2
Death to Spies

Значит на ПК будет 80 гигов весить.

1
kolinmah

Нормальный вес для современной игры.

1
jax baron kolinmah

если открытый мир

kolinmah jax baron

Не обязательно. Колды, батлы вон сколько весят.

CyberDark

А, то есть тяжелой значит много весит? А то я уже испугался, от заголовка новости, что Леону таки пи3дарики по концовке...

1
jax baron

ну чё там прям огромный сюжет?

Newworld_DESTROYER

Сюжет как обычно у сарсомов - одни и те же локи за двух разных персонажей проходишь

тут скорее более высокие текстуры зонби решают

1
JohnyKitamao

игра часов на 20-30, в зависимости от прохождения

72гб это в целом даж мало

2
saa0891

Так сейчас многие игры минимум от 100 гигов начинаются так Capcom еще даже отстают.

Rock86

Самое главное не лёгкая уже хорошо)))

