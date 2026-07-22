Resident Evil Requiem, Street Fighter 6 и десятки других игр Capcom получили скидки на новой распродаже в Steam

В сервисе Steam стартовала крупная распродажа от издательства Capcom. По хорошей скидке можно забрать около 200 игр, включая популярные экшены, файтинги, классические аркады и главные франшизы японской компании.

Одним из главных предложений акции стала скидка 20% на хоррор Resident Evil Requiem — новейшую номерную часть серии, посвящённую расследованию аналитика ФБР Грейс Эшкрофт и агента Леона С. Кеннеди. Из этой же франшизы со скидками продаются прошлые хиты: ремейк Resident Evil 4 подешевел на 60%, а Resident Evil Village — на 75%

Для фанатов файтингов и экшенов действуют скидки на актуальные релизы: Street Fighter 6 и зомби-экшен Dead Rising Deluxe Remaster отдают за полцены, а ретро-сборник MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics подешевел на 60%.

Скидки затронули и другие франшизы Capcom: RPG Dragon’s Dogma 2 подешевела на 58%, а Monster Hunter Wilds — на 45%. Также по выгодной цене доступны слешер Devil May Cry 5 (-50%) и платформер Mega Man 11 (-67%).

С полным перечнем предложений Capcom в Steam можно ознакомиться на официальной странице издателя, а сама акция завершится 3 августа 2026 года.